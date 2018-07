DWP Kemenpora Matangkan Persiapan Pecahkan Rekor Dunia

Dharma Wanita Persatuan (DWP) pusat menggelar latihan bersama Poco-poco Dance di Lapangan Halaman Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan acara puncak yang digelar pada 5 Agustus 2018, di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Monumen Nasional (Monas).Penasehat DWP Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Shobibah Rohmah yang turut serta latihan Senam Poco-Poco mengatakan, selain menyambut Asian Games 2018, alasan pihaknya fokus mempersiapkan even tersebut adalah untuk memecahkan rekor dunia melalui melalui Guinness World Record The Largest Poco-Poco Dance.Menurutnya, ibu-ibu DWP harus bangga. Sebab, mereka akan menjadi bagian dari sejarah pertama kali pemecahan rekor dunia massal di Indonesia."Saya berharap dan berdoa para ibu-ibu diberikan kesehatan, kekuatan dan kelonggaran waktu hingga dilaksanakannya rekor dunia semoga diberikan kesuksesan dan keberhasilan, kita nanti akan menjadi duta dari bangsa kita sendiri dalam Guinness World Record The Largest Poco-Poco, nanti setelah selesai acara kita bersyukur bersama, terima kasih atas semua dukungan dan partisipasinya," kata Shobibah, dikutip kemenpora.go.id.Sementara, Ketua Umum DWP Pusat Wen Ritola Tasmaya menyampaikan kegiatan ini diikuti sedikitnya 1.400 peserta dari 67 DWP Kementerian dan Lembaga. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan saat ini sebagai bentuk pemanasan sebelum acara puncak."Ini adalah warming up dan pemanasan untuk DWP tampil prima pada saat tanggal 5 Agustus mendatang," kata Wen.Dia menyebutkan, penyelenggaraan even tersebut tidak gampang. Banyak tantangan yang harus dihadapi, salah satunya menyamakan gerakan ribuan orang agar kompak."Melatih ribuan orang ini tidak mudah tapi mereka semangatnya membara, jadi setelah ini mereka akan tetap berlatih lagi di masing-masing kelompok untuk bisa lebih menyamakan irama dan aturan-aturan step senam Poco-poconya," kata Wen.Selain itu, dia bersyukur kepada 67 Kementerian, Lembaga, Badan dan Instansi pemerintah pusat yang mendukung even tersebut. Para ibu-ibu tersebut berjuang dengan latihan yang luar biasa untuk bisa tampil prima mengatasnamakan Organisasi Dharma Wanita Persatuan.(ROS)