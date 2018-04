Kemenpora Berharap Citra Positif Indonesia Terdongkrak melalui IYECF

Indonesia mengirimkan lima orang perwakilan mengikuti Program International Youth Educational and Cultural Festival (IYECF) di Siem Reap, Kamboja.Kelima orang tersebut ialah Monica, Hety Apriliastuti Nurcahyarini, Hanifiya Samha Wardhani, Dwike Aprilia Cesarini, Muhammad Ilham Mujadid.Sebelum bertolak ke Kamboja, mereka diberi pembekalan materi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang diwakili Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda Wisler Manalu, Kepala Sub Bidang Bilateral Rahma Novita, dan Kepala Sub Bidang Multilateral Ratih Usmawati, di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.Wisler menyampaikan kepada para peserta bahwa acara ini bertujuan sebagai platform bagi pemuda untuk saling bertukar ilmu pengetahuan dan pandangan, khususnya untuk memperkuat persahabatan, kemitraan, dan rasa saling menghormati. “Serta semangat menghargai dan memahami kekayaan budaya yang beragam,” ujar Wisler, dinukil Kemenpora.go.id.Delegasi dari Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan IYECF akan memamerkan seni budaya Indonesia melalui tarian dan nyanyian nusantara yang telah dipersiapkan. Kegiatan lainnya akan berlangsung pada 11-13 April 2018.Program dan kegiatan IYECF 2018 terdiri atas diskusi panel dengan tema Budaya Perdamaian dan Pencegahan Kekerasan Pemuda oleh UNESCO, dan Kerjasama Budaya dan Pendidikan untuk meningkatkan Perdamaian dan Pembangunan yang Sustainable, Pameran Kebudayaan (Pameran Kostum Pernikahan Negara Peserta), Pertunjukan Seni Budaya (Penampilan kesenian khas masing-masing Negara peserta (Country Performance), serta penampilan bersama seluruh peserta dari berbagai Negara dalam satu penampilan (Unity Performance) dan Cultural Visit ke Angkor Wat Temple.Wisler menuturkan, partisipasi dalam acara IYECF dalam rangka memperkuat citra positif Indonesia setelah peran historis Indonesia terlibat dalam proses perdamaian di Kamboja.Selain itu kegiatan IYECF dapat dijadikan sebagai ajang promosi Indonesia di bidang sosial budaya kepada khayalak yang lebih luas selain masyarakat Kamboja. Karena acara IYECF 2018 berlokasi di kota Siem Reap, khususnya di Komplek Candi Angkor Wat yang selalu ramai dikunjungi turis lokal dan mancanegara."Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini para delegasi pemuda Indonesia akan mendapatkan pengalaman baru dan menambah wawasan Internasional masing-masing, di samping akan memperkuat komunitas pemuda di kawasan ASEAN," ujarnya.(ROS)