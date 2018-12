Jokowi Batal Hadir di Konser Judas Priest

Presiden Joko Widodo batal menghadiri undangan konser Judas Priest yang diadakan di Ecopark Ancol, Jakarta, Jumat malam.Menurut Rajawali Indonesia Communication selaku pihak promotor konser Judas Priest, Jokowi batal hadir karena alasan tertentu. Dia bilang Jokowi masih berduka dengan peristiwa penembakan di Nduga, Papua."Tadinya udah mau datang, tapi beliau tahu kondisi di Papua jadi beliau empati. Ini kan soal hobi, jadi beliau mengalah karena kondisi sebagai seorang Presiden," kata CEO Rajawali Indonesia Communication, Anas Syahrul Alimi, seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 8 Desember 2018.Pihak promotor mengatakan telah membicarakan batalnya kehadiran Jokowi pada para personel Judas Priest. Mereka pun memaklumi alasan Jokowi."Tadinya mau kesini tapi ada beberapa pertimbangan seperti kejadian di Papua dan kami sudah komunikasi dengan Judas Priest dan mereka (merespons) sangat wajar," ujar Anas.Judas Priest untuk pertama kalinya menggelar konser di Indonesia sejak band heavy metal ini dibentuk pada tahun 1969. Dalam konser yang dihadiri ribuan metalhead ini, Judas Priest membawakan 19 lagu. Di antaranya firepower,painkiller, hingga metal gods.Judas Priest sebelumnya mengundang Presiden Joko Widodo untuk menyaksikan penampilannya."Dear President @Jokowi-We cordially invite you to attend our show on 7th December at Echopark Ancol and will be extremely honoured by your acceptance," tulis Judas Priest di akun Twitternya, Jumat, 3 Agustus lalu.(SCI)