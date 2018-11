Lima Alasan Menarik Kuliah di Massey University

Tidak bisa dipungkiri bahwa Selandia Baru merupakan salah satu pilihan terbaik bagi pelajar Indonesia melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya karena negara ini memiliki banyak universitas terbaik di dunia, tetapi juga karena Selandia Baru memiliki pendekatan pengajaran yang unik dan inovatif.Salah satu universitas yang menawarkan pendidikan kelas dunia tersebut adalah Massey University. Massey adalah universitas yang berada di Palmerston North dan juga memiliki dua cabang kampus lainnya yang berlokasi di Albany dan Wellington.Menurut data siswa pada tahun 2018, Massey University memiliki 57 siswa Indonesia, yang 27 siswa diantaranya sedang mengenyam pendidikan tingkat sarjana, 12 siswa sedang melanjutkan studi di tingkat pasca sarjana, dan 18 siswa lainnya sedang menyelesaikan program PhD di Massey.Massey juga termasuk di antara 3% universitas terbaik di dunia Massey University secara konsisten menduduki peringkat 3% teratas universitas dunia sejak 2012 versi QS World University Rangkings.Di tahun 2018, Massey naik 26 peringkat dan saat ini menduduki peringkat ke-316 di dunia. Peringkat ini ditentukan oleh beberapa indikator seperti reputasi akademis, predikat per fakultas, reputasi pemberi kerja, mahasiswa fakultas, fakultas internasional, serta mahasiswa internasional.Selain itu, Massey juga merupakan salah satu dari tiga universitas Selandia Baru yang menerima peringkat bintang lima plus dari QS Ranking. Prestasi ini menunjukkan bahwa Massey adalah institusi terdepan di dunia, yang layak mendapatkan reputasi internasionalnya.Satu-satunya universitas di Selandia Baru yang menawarkan kursus penerbangan, penyelesaian sengketa, kedokteran hewan, dan nanoscience. Massey memiliki satu-satunya rumah sakit pendidikan dan sekolah kedokteran hewan serta sekolah penerbangan yang berbasis di Massey Manawatu.The School of Veterinary Science (Sekolah Ilmu Kedokteran Hewan) ini berada di peringkat ke-23 di dunia, dan memiliki lebih dari 1.000 siswa, 250 staf, dan 170 program penelitian. Sekolah ini diakreditasi oleh American Veterinary Association (AVMA) dan kualitasnya diakui oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Inggris.Sementara itu, The School of Aviation (sekolah penerbangan) menawarkan fasilitas fantastis seperti simulator penerbangan, perangkat pelatihan bermesin tunggal, perangkat pelatihan bermesin ganda, pusat sistem penerbangan, landasan terbang, serta kompleks penerbangan.Sekolah ini juga diakreditasi oleh The Royal Aeronautical Society dan bersertifikasi ISO-9001-2015. The School of Aviation di Massey juga bermitra dengan Qantas di mana para siswa dapat memperoleh kesempatan untuk menerbangkan Jetstar New Zealand.Massey menduduki peringkat pertama universitas di Selandia Baru dan peringkat 22 di dunia untuk School of Agriculture and Environment (Sekolah Pertanian dan Lingkungan) pada 2018. Meskipun sekolah tersebut baru berdiri lima tahun yaitu pada tahun 2013.Sekolah ini memiliki perkebunan sendiri, delapan perkebunan yang tersebar di lebih dari 2.000 hektar di kampus Manawatu. Sekolah ini juga menawarkan berbagai beasiswa dan penghargaan bagi siswa pertanian tahun pertama.Misalnya, saat ini ada enam mahasiswa Indonesia yang mengambil pendidikan pertanian di Massey yang didanai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Indonesia dan Bank Dunia.Massey University memiliki kolaborasi tingkat tinggi dengan institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia. Massey memiliki 218 perjanjian kemitraan internasional yang aktif. Dengan Indonesia, Massey telah bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (DIKTI) untuk Perjanjian Beasiswa Program PhD dan Master.Massey University telah mengajar melalui pembelajaran jarak jauh selama lebih dari 50 tahun. Program ini dirancang bagi mereka yang ingin mendapatkan kualifikasi universitas yang diakui secara internasional.Selain itu juga meningkatkan pilihan karir sambil tetap menyeimbangkan komitmen pada saat yang bersamaan. Siswa dapat belajar di mana pun mereka tinggal dengan kenyamanan materi kursus yang tersedia secara online. Pembelajaran jarak jauh ini menawarkan lebih dari 400 program yang dapat dipilih oleh siswa berdasarkan pada tujuan dan minat karir mereka.Untuk informasi lebih lanjut tentang belajar di Selandia Baru dapat mengunjungi website Education New Zealand di https://studyinnewzealand.govt.nz (CEU)