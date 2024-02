Boy Thohir Pongah 1/3 Kekuatan Ekonomi Menangkan Prabowo-Gibran, Pakar: Miskinkan!

Theofilus Ifan Sucipto • 13 Februari 2024 23:35



Jakarta: Klaim pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir soal sepertiga kekuatan ekonomi nasional akan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dikritik. Keyakinan itu dinilai tidak pantas. "Kesombongan Boy Thohir harus dilawan dan harus dimiskinkan dengan beradab," kata Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri seperti dikutip pada Selasa, 13 Februari 2024. Faisal mengatakan kesombongan Boy Thohir berangkat dari sektor swasta yang semakin menggurita. Celakanya, kekuatan negara memiliki andil dalam korporasi Boy Thohir. "Kita tahu kurang ajarnya karena sudah menyatu kekuatan santet dan korporasi di mana Boy Thohir (menjabat)," ujar dia. Faisal menegaskan keangkuhan tersebut harus dilawan. Meski begitu, dia ingin dasar perlawanannya bukan balas dendam melainkan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. "Mereka kian pongah, kita harus lawan kesombongan Boy Thohir. Ini kurang ajar," jelas dia. Menurut Faisal, kecongkakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir itu akibat tidak ada yang mengawasi. Termasuk, nihilnya pihak yang menegur kepongahan-kepongahan tersebut. "Syukur grup-grup bisnis yang diklaim Boy Thohir yang di belakangnya dia menyanggah satu demi satu," papar dia.?