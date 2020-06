PSBB Transisi Hingga Salat Jumat Jelang New Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Penerapan PSBB Transisi di Jakarta

2. Persiapan New Normal Nasional

3. Tahapan Pilkada Serentak 2020

4. Pembukaan Kembali Rumah Ibadah

5. Salat Jumat Pertama

6. Pembatalan Haji 2020

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut fase new normal dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Langkah DKI seolah mengawali masa transisi menuju kenormalan baru.Bersamaan dengan hal tersebut, masjid dan tempat ibadah lain dibuka kembali. Pemberlakuan protokol kesehatan menjadi syarat untuk jemaat.Sempat muncul polemik terkait prosedur ibadah. Khususnya menyangkut salat Jumat. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, mengusulkan salat Jumat dua gelombang.Usulan itu ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebab usulan serupa pernah ditolak pada tahun 2000.Isu menarik lain sepekan terakhir yakni pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak 2020 dan pembatalan ibadah Haji 2020.Berikut isu menarik sepekan ini:Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB sekaligus mentapkan bulan Juni 2020 sebagai masa transisi. Perpanjangan diberlakukan karena masih ada 66 rukun warga (RW) masuk kategori zona merah korona (covid-19)."Kita masih berstaus PSBB tapi kita mulai melakukan transisi menuju dari pembatasan sosial masif menuju kondisi aman, sehat, produktif," tutur Anies, Kamis, 4 Juni 2020.Anies menyebut PSBB dalam masa transisi ini dimulai Jumat, 5 Juni 2020 hingga waktu yang tak ditentukan. Jakarta bisa kembali seperti semula tergantung kedisiplinan masyarakat."Bila stabil kita akhiri kalau tidak kita perpanjang (masa transisi)," tutur Anies.Selengkapnya baca di sini Anies memerinci PSBB transisi dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 563 tahun 2020 tentang Pemberlakuan, Tahapan, dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat, dan Produktif. Kebijakan itu akan berlangsung dua minggu."Menetapkan pemberlakuan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat aman, sehat, dan produktif selama 14 hari hingga 18 Juni dengan jenis kegiatan/aktivitas sebagaimana yang tercantum dalam lampiran satu," tulis Anies dalam Kepgub dikutip Medcom.id, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggodok aturan penggunaan transportasi umum saat masa kenormalan baru atau new normal. Kemenhub ingin transportasi tetap higienis dan humanis.Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengutamakan aspek kesehatan yang juga memperhatikan aspek ekonomi dalam operasional transportasi umum. "Untuk itu kita harus membangun transportasi yang lebih higienis, humanis, dan tentunya less contact, yang memberikan solusi dan manfaat bagi rakyat banyak," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini Pemerintah mengupayakan roda perekonomian Indonesia terus bergerak. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menyiapkan pemulihan iklim industri saat new normal.Beberapa opsi pemulihan yakni restrukturisasi kredit, modal kerja, dan biaya energi. "Yang menjadi payung besar dari kebijakan tersebut adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Agus, Sabtu, 6 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini Pemerintah daerah diminta tegas menerapkan new normal. Ketegasan bisa ditunjukkan melalui sistem reward and punishment."Kalau tidak taat dikasih punishment apa, kalau sesuai protokol covid-19 diberi reward apa," kata Anggota Komisi XI DPR M Nabil Haroen dalam diskusi publik secara daring, Sabtu, 6 Mei 2020.Selengkapnya baca di sini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera mencairkan dana hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pencairan mendesak dilakukan supaya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tak terganggu.“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan pada bulan 15 Juni ini,” kata Mendagri Tito di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini Selain terkait dana, penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyusun aturan Pilkada 2020. Kampanye politik mengalami penyesuaian.Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membatasi kapasitas kampanye terkait Pilkada 2020. Kampanye maksimal dihadiri 20 orang.Dewa mengatakan aturan tercantum dalam draft uji publik Pilkada Serentak 2020. Hal ini mengacu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus Korona (Covid-19).Selengkapnya baca di sini Penyelenggara juga melarang pendukung hadir dalam debat pilkada. Adu pendapat hanya boleh dihadiri calon atau pasangan calon, anggota tim kampanye dengan jumlah terbatas dan perwakilan anggota KPU daerah.Debat boleh dilaksanakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Namun, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan.Selengkapnya baca di sini Menteri Agama, Fachrul Razi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Aman Covid-19 dan Produktif di Masa Pandemi Covid-19.Pemprov DKI Jakarta merespons dengan membuka kembali rumah ibadah. Seluruh kegiatan keagamaan bisa dilakukan dengan syarat."Mulai besok (Jumat, 5 Juni 2020) kegiatan beribadah bisa dilakukan. Jadi masjid, musala, gereja, vihara, pura, klenteng bisa membuka tapi hanya untuk kegiatan rutin," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2020.Anies menegaskan pembukaan mesti diikuti dengan prinsip protokol kesehatan. Jumlah peserta ibadah 50 persen dari kapasitas ruangan.Selengkapnya baca di sini Pembukaan kembali tempat ibadah juga direspons Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) Jusuf Kalla. Kalla mengusulkan salat Jumat dilaksanakan dua gelombang.Menurut dia, kapasitas masjid akan berkurang hingga 60 persen karena tiap jemaah harus menerapkan physical distancing.“Akibatnya jemaah tidak tertampung," kata Kalla, Selasa, 2 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini Usulan salat dua gelombang ditolak oleh MUI. Sebab hal itu tak sesuai dengan anjuran agama."Prinsipnya tidak diperkenankan, solusinya bukan dengan dua gelombang tetapi dengan melaksanakan Jumaatan di beberapa tempat baru sebagai alternatif," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh dalam acara Prime Talk Metro TV, Selasa 2 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini Seluruh masjid di berbagai wilayah Indonesia menyelenggarakan salat Jumat pada 5 Juni 2020. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons positif hal tersebut."Semua itu mengonfirmasi kesungguhan umat Islam dalam menghadapi virus korona, baik secara lahir maupun batin," kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Salat Jumat dan Jemaah untuk Mencegah Penularan Pandemi Covid-19. Fatwa memperbolehkan salat dengan merenggangkan saf untuk mencegah penularan covid-19."Dengan cara itu maka salatnya tetap sah dan tidak kehilangan keutamaan agama kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyyiah," bunyi fatwa tersebut dikutip Medcom.id, Jumat, 5 Juni 2020.Selengkapnya baca di sini Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan Haji 2020. Keputusan ini diambil lantaran pandemi covid-19.Menag Fachrul Razi beralasan otoritas Arab Saudi tak kunjung tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji bagi negara manapun. Menurut dia, pemerintah tidak lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah."Berdasarkan kenyataan tersebut pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada 2020," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juni 2020.Fachrul menuturkan ibadah haji sangat mungkin terganggu bila dilaksanakan di tengah masih bertambahnya kasus covid-19 di Arab Saudi maupun Indonesia. Dia menegaskan keputusan ini paling tepat dan maslahat bagi jemaah dan petugas.Baca selengkapnya di sini Keputusan Menag dikritik. Fachrul disebut tidak memahami sistem ketatanegaraan."Apakah menteri ini tidak paham atau tidak menganggap DPR," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan pembatalan haji menyalahi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Keputusan itu tidak melalui rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR.Baca selengkapnya di sini Dalam program Metro TV pada Selasa, 2 Juni 2020, Menag blak-blakan soal keputusan membatalkan Haji 2020. Dia sadar dirinya melangkahi kewenangan DPR.Alasan Fachrul, keputusan sepihak dibuat untuk menyelamatkan pemerintah. Sebab DPR terus mengulur pembahasan soal Haji 2020."Saya mohon maaf lah sama anggota dewan kalau merasa tersinggung, tapi enggak ada niat kita mengabaikan anggota dewan," tutur Fachrul.Baca selengkapnya di sini (ADN)