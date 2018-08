6 Penumpang dan 2 Awak Pesawat Dimonim Ditemukan Tewas

Enam dari tujuh penumpang, serta pilot dan co pilot pesawat Dimonim Air dipastikan tewas setelah hilang kontak dalam penerbangan dari Tanah Merah ke Oksibil, Papua, pada Sabtu, 11 Agustus 2018. Satu penumpang lainnya Jumadi, 12, selamat dari peristiwa nahas itu."Sudah dievakuasi dari lokasi jatuhnya pesawat," kata Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Michael, Minggu, 12 Agustus 2018.Baca: Pesawat Dimonim Diduga Menabrak Gunung Menuk Pesawat dipiloti Leslie Sevove dan Co pilot Wayan Sugiarta terbang dari Tanah Merah pukul 13.42 WIT dan dijadwalkan tiba di Oksibil pukul 14.20 WIT.Pesawat Phylatus diduga kuat menabrak Gunung Menuk yang berada dalam kawasan Pegunungan Bintang. Dugaan itu diperkuat dari laporan warga sekitar Leo Kakyarmabin yang menelepon Kasat Intel Polres Pegunungan Bintang. Leo mendengar suara pesawat yang menuju gunung dan tidak lama kemudian terdengar ledakan.Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Sindu Rahayu dalam keterangan tertulis mengatakan pesawat dengan nomor registrasi PK-HVQ melakukan kontak pertama (first contact) dengan Tower Oksibil pada pukul 14.11 WIT. Komunikasi terakhir terjadi pada pukul 14.17 WIT, di mana pesawat melaporkan posisi "overhead" ketinggian 7.000 kaki.Pesawat tersebut juga membawa tujuh penumpang di antaranya Sudir Zakana, Martina Uropmabin, Hendrikus Kamiw, Lidia Kamiw, Jamaludin, Naimus, dan Jumaidi.(ALB)