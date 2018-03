Novel Bakal Jalani Operasi Mata Lanjutan

Dokter ahli mata akan terus berusaha menangani penyembuhan mata Penyidik Senior KPK Novel Baswedan yang mengalami penurunan fungsi akibat kasus penyerangan yang menimpa pasiennya.Juru Biraca KPK, Febri Diansyah mengatakan untuk mengembalikan kembali fungsi mata kanan Novel, dokter bakal terlebih dahulu mengambil tindakan pada mata kirinya."Dokter akan fokus terlebih dahulu melakukan tindakan terhadap mata kiri," kata Febri di Gedung KPK, Selasa 20 Maret 2018.Menurut Febri, setelah dua kali pemeriksaan yang dilakukan oleh dua dokter ahli, kondisi kedua retina Novel membaik. Kondisi tersebut merupakan jaminan bagi Novel untuk menjalani operasi tahap selanjutnya, sesuai yang telah dijadwalkan."Tekanan kedua bola mata baik, retina kedua mata baik untuk persiapan operasi tahap selanjutnya," jelas Febri.Meski demikian kepastian pelaksanaan operasi masih menunggu satu kali lagi pemeriksaan pada esok hari. KPK berharap semuanya baik-baik saja."Besok sore masih dijadwalkan kontrol lanjutan satu kali lagi. Jika kondisi masih baik dan dipandang layak, maka operasi akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018," tutur Febri.Dalam kesempatan itu Febri juga minta doa restu dan dukungan moral kepada masyarakat agar turut serta mendoakan kesembuhan Novel. KPK memastikan Novel dalam keadaan baik dan aman di Singapura."Mohon doa dan dukungan untuk proses pengobatan ini. Novel didampingi tim KPK selama di Singapura," pungkas Febri.(SCI)