Dua Hal Ini Sering Hambat Kemajuan Startup

Pengembangan usaha rintisan atau akrab disebut startupdi Indonesia menghadapi dua persoalan serius yang kerap menghambat kemajuan, yakni urusan permodalan dan Sumber Daya Manusia (SDM)."Salah satu faktor utama penghambat kemajuan startup adalah faktor SDM yang belum dibekali pengetahuan keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola kompleksitas pertumbuhan bisnis yang cepat," kata Dean School of Business and Economics Prasetiya Mulya University, Agus Soehadi, di Kampus Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Mei 2018.Menurut Agus, layaknya cendawan di musim hujan, jumlah perusahaan rintisan atau startup semakin marak. Baik yang bergerak dalam bidang teknologi maupun industri lainnya. "Perkembangan teknologi digital mendorong terciptanya suatu ekosistem usaha yang baru ini," jelasnya.Meski semakin berkembang, tantangan industri ini pun bertambah besar. Startupyang mampu bertahan adalah yang memiliki konsep bisnis yang baik, SDM handal dan permodalan yang kuat.Latar belakang itu juga yang mendorong Universitas Prasetiya Mulya meluncurkan program Magister Manajemen New Ventures Innovation (NVI). Menurut Agus, program ini diluncurkan untuk mendorong perkembangan entrepreneurship, khususnya perusahaanstartupdi Indonesia.Pada dasarnyastartup merupakan sebuah institusi bisnis yang mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa yang ada saat ini.Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Hari Santosa Sungkari menjelaskan, bahwa, mengembangkan bisnis startup tidak cukup hanya dengan bermodalkan dukungan finansial yang kuat. Pendidikan formal bagi startup founder sangat dibutuhkan."Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan pemasaran dan keuangan, tapi juga pelatihan yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur, yaitu keuletan,risk taking dan integritas,” jelas Triawan.Indria Handoko, Graduate Program Director Universitas Prasetiya Mulya mengatakan, dalam merilis program MM terbaru ini, pihaknya menggunakan pendekatan komprehensif atau "well-rounded approach". "Pendekatan ini merupakan kombinasi dari tiga hal, yakni akademik dan praktikal atau ‘action-based learning’, serta didukung dengan ekosistem entrepreneur," jelas Indria.Pendekatan akademik didesain sebagai suatu pondasi untuk membentuk pola pikir yang terstruktur, yang akan dibutuhkan di dalam mengambil keputusan-keputusan, dan strategi untuk pengembangan dan pengelolaan suatu bisnis.Program MM New Ventures Innovation diharapkan dapat membantu pelaku di industri startupdalam mengasah dan mengembangkan kemampuan pengelolaan bisnis, untuk tumbuh cepat di ekosistem usaha yang kompleks. “Melalui program ini, diharapkan para lulusannya nanti akan memiliki kemampuan dalam membuat bisnis startup dan mengembangkan bisnisnya secara eksponensial,” tutup Indria.(CEU)