Tenang! Insentif Tenaga Kesehatan Dipastikan Tak 'Disunat'

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani covid-19 tak dipotong. Jumlah insentif masih sama seperti yang disalurkan pada 2020."Saat ini belum ada perubahan mengenai insentif tenaga kesehatan, insentif masih sama," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, dalam telekonferensi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis, 4 Februari 2021.Askolani memerinci besaran insentif tenaga kesehatan, yaitu dokter spesialis Rp15 juta per orang setiap bulannya, dokter umum dan gigi Rp10 juta per orang setiap bulannya, bidan dan perawat Rp7,5 juta per orang setiap bulannya. Kemudian tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta per orang setiap bulannya, dan santunan kematian Rp300 juta per orang."Jadi insentif tetap sama diberlakukan pada 2021 seperti pada 2020. Ini yang kami tegaskan," kata dia.Baca: Masih Belasan Ribu, Kasus Covid-19 Bertambah 11.434 Hari Ini Askolani mengeklaim pemerintah bakal terus memperhatikan dan mengapresiasi kerja keras nakes. Pasalnya, mereka adalah garda terdepan penanganan covid-19 "Kami lakukan dengan teman-teman Kemenkes agar dipercepat sehingga dukungan lebih masif di 2021," kata Askolani.Sebelumnya, ketentuan insentif terbaru tenaga kesehatan termaktub dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tertanggal 1 Februari 2021. Surat tersebut merupakan balasan dari Surat Menteri Kesehatan Nomor KU.01.01/ Menkes/62/2021 tentang Permohonan Perpanjangan Pembayaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani Covid-19.Adapun rincian insentif terbaru untuk tenaga kesehatan sebagai berikut, dokter spesialis mendapatkan insentif Rp7,5 juta per orang setiap bulannya dan peserta PPDS Rp6,25 juta per orang setiap bulannya. Kemudian, dokter umum dan gigi masing-masing Rp5 juta per orang setiap bulannya, bidan dan perawat masing-masing Rp3,75 juta per orang setiap bulannya, tenaga kesehatan lainnya Rp2,5 juta per orang setiap bulannya, dan santunan kematian Rp300 juta per orang.(JMS)