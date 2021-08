Vaksinasi di Daerah Penyelenggara PON Papua Dipercepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat vaksinasi covid-19 di sejumlah kota/kabupaten di Papua . Hal ini untuk menunjang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2-15 Oktober 2021."Kami melakukan percepatan vaksinasi untuk di kota/kabupaten yang menjadi tempat pelaksanaan PON," kata juru bicara vaksinasi covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021.Menurut dia, percepatan dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Wilayah ini menjadi arena yang akan mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin, 679 pertandingan, dan diikuti 6.442 atlet.Baca: Agustus, Luhut Targetkan Vaksinasi hingga 70 Juta Percepatan vaksinasi ini guna mengantisipasi penyebaran covid-19 dari kalangan masyarakat sekitar maupun pendatang. Berdasarkan Vaksin Dashboard Kemenkes, kasus terkonfirmasi pada transmisi komunitas di Kota Jayapura mencapai 240,60 per 100 ribu penduduk per pekan.Di Kabupaten Jayapura, kasus terkonfirmasi mencapai 208,62 per 100 ribu penduduk per pekan hingga akhir Juli 2021. Sementara itu, di Kabupaten Mimika, kasus mencapai 121,37 per 100 ribu penduduk per pekan, serta di Kabupaten Merauke 23,38 per 100 ribu penduduk per pekan.Cakupan vaksinasi dosis pertama di Papua telah mencapai 14,06 persen atau 362.166 jiwa. Vaksinasi dosis kedua mencapai 6,82 persen atau 176.324 jiwa dari total target sasaran 2.583.771 jiwa. Percepatan vaksinasi ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan PON bergulir."Harapan masyarakat maupun atlet yang berpartisipasi dalam kegiatan PON nanti bisa terlindungi dari risiko COVID-19," kata Nadia.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(OGI)