Memungut Sampah Sambil Menyosialisasikan Tagar #2019TetapJokowi

Relawan Joko Widodo berpartisipasi dalam peringatan Hari Bumi Internasional. Mereka membersihkan sampah di sepanjang Jalan M.H. Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat."Dalam memperingati hari bumi dan membersihkan sampah yang bertebaran ini," kata Sekjen WeLoveJokowi Sisrie kepada Medcom.id di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu 22 April 2018.Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan tagar #2019TetapJokowi. Mereka membawa spanduk dan mengenakan kaus dengan foto Jokowi dan berbagai tulisan dukungan.Relawan yang tergabung dalam WeLoveJokowi, Soulmate Jokowi, BaraJP, ArusJokowi, dan RJI mengklaim ada ribuan relawan yang berpartisipasi dalam acara yang didahului longmars dari Sarinah ke Bundaran HI itu. Sisrie mengatakan relawan yang hadir tak hanya dari Jakarta.Menurut Sisrie, pendukunh dari daerah bahkan luar negeri menyempatkan ikut dalam acara tersebut. Mereka bertujuan menyatukan visi misi kembali memperjuangkan Jokowi pada Pilpres 2019."Ada jutaan relawan pendukung Jokowi dengan tagar #2019tetapjokowi," kata Sisrie.Relawan juga bakal mengumpulkan KTP demi mendukung calon petahana itu. Pemberian KTP penting untuk mengesahkan dukungan kepada Jokowi."Kita validasi KTP penting untuk ke depannya," tegas Sisrie.(OJE)