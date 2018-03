Indonesia Berpotensi Menjadi Pusat Riset Geothermal Dunia

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai Indonesia sangat mungkin menjadi pusat riset geothermal dunia, karena memiliki sumber panas bumi yang melimpah. Kiblat riset yang semula di New Zealand bisa beralih ke Tanah Air."Kita sudah punya MoU (nota kesepahaman) dengan New Zealand untuk memperkuat single excellence di badan riset geothermal. Geothermal sudah dikembangkan di Indonesia bekerja sama dengan New Zealand, dan dapat technical assistance dari sana," kata Agus, saat menerima ahli geothermal dari New Zealand, Profesor Rosalind Archer, di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.Archer adalah pakar geothermal dari University of Auckland dan merupakan salah satu periset yang dimaksud Agus. Archer pun mengakui bahwa sumber geothermal Indonesia melimpah dan kelak bisa menggantikan energi fosil dan batubara yang akan habis.Agus juga menjelaskan, Indonesia pada tahap awal ini mendapat bantuan para peneliti gratis dari New Zealand untuk melihat potensi geothermal di berbagai daerah.Pada kesempatan yang sama, pakar geothermal Indonesia Surya Darma yang juga Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), menyebutkan bahwa nantinya para mahasiswa dunia yang ingin belajar soal geothermal bisa datang ke Indonesia.Dirinya juga menyayangkan mengapa Indonesia tidak dijadikan pusat geothermal dunia, mengingat sumber dayanya yang melimpah. "Selama ini kita kenal center of excellence geothermal ada di New Zealand. Sementara, Indonesia punya potensi yang terbesar di dunia. Kenapa center of excellence itu tidak di Indonesia saja," kata Surya.Surya mengharapkan Indonesia pada masa yang akan datang menjadi pusat keunggulan geothermal dunia. "Jadi, nanti pusat studi geothermal dunia tidak hanya New Zealand, tapi juga di Indonesia," ucapnya.(ROS)