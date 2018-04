Tutup Masa Persidangan IV, DPR Sahkan Dua RUU

Dalam Masa Persidangan IV, DPR bersama pemerintah mengesahkan dua RUU, di antaranya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.Hal tersebut dipaparkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo saat membacakan pidato penutupan Masa Persidangan IV di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 April 2018. Dia berharap disahkannya RUU ini mampu menjaga hubungan baik antar dua negara."Dari RUU ini, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua negara serta berdampak pada hubungan saling menguntungkan bagi pertahanan RI dan Thailand," terang pria yang karib disapa Bamsoet, dalam keterangan tertulis.Sedangkan RUU yang kedua, yakni tentang Pengesahan Protocol to Implment the Sixth Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)."Dengan disahkannya RUU ini, DPR berharap Pemerintah tetap melindungi kepentingan Indonesia, mendorong terwujudnya iklim persaingan yang sehat dalam industri perbankan domestik, serta memanfaatkan kerjasama ASEAN untuk ekspansi bisnis perbankan Indonesia," jelas politikus Golkar itu.Tak hanya itu, DPR juga sudah menyepakati peraturan DPR tentang Pengamanan Kawasan MPR, DPR dan DPD serta rumah jabatan dan Wisma Griya Sabha. Oleh karenanya, satuan pengamanan masing-masing lembaga didorong untuk melakukan perubahan manajemen dan tata kelola, yang berada dalam satu komando. Menurut Bamsoet, sistem pengamanan ini sangat penting karena kompleks tersebut merupakan tempat di mana berbagai kebijakan strategis dirumuskan.Dirinya juga mengapresiasi Pimpinan dan Anggota Komisi I, Komisi XI dan Baleg yang telah menyelesaikan pembahasan RUU dan Peraturan DPR. "Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Fraksi serta Sekteriat Jenderal dan Badan Keahlian DPR atas kerjasamanya," ucapnya.Dalam rapur, sambung Bamsoet, DPR juga telah menyetujui dua RUU, yakni RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU tentang Sumber Daya Air menjadi RUU usul inisiatif DPR."Perlu kami sampaikan bahwa DPR baru saja menerima dua surat presiden terkait dengan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU, yakni RUU yang merupakan RUU Usul DPR, yaitu RUU tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat. Kedua RUU ini akan segera dibahas bersama pemerintah pada masa sidang yang akan datang," jelasnya.Sedangkan sebagai tindak lanjut UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, telah dilantik satu pimpinan DPR RI baru, yakni Utut Adianto dari F-PDI Perjuangan, sebagai Wakil Ketua DPR RI.“Utut Adianto membidangi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan Hubungan Antar Lembaga. Selanjutnya sebagai tindak lanjut undang-undang ini pula, akan dibentuk satu alat kelengkapan baru yakni BAKN dalam waktu dekat," kata dia.(ROS)