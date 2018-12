Isu Paling Ramai Diperbincangkan di Media Sosial Sepanjang 2018

: Isentia Indonesia mencatat ada beberapa isu di media sosial yang paling ramai diperbincangkan warganet sepanjang 2018. Isentia Indonesia merupakan perusahaan analisis dan monitoring media yang berbasis di Australia.Berbagai media memprediksi 2018 merupakan tahun politik mengingat rangkaian pemilu serentak 2019 dimulai pada waktu tersebut. Selain itu penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 juga menjadi momen yang paling ditunggu oleh Indonesia."Pemantauan media sosial yang dilakukan Isentia Indonesia menemukan ada delapan topik yang paling banyak dibicarakan warganet sepanjang 2018," ujar Insights Manager Isentia Indonesia Rendy Ezra di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.Topik pertama berkaitan dengan polemik susu kental manis (SKM) yang disebut oleh Badan Pengawas Obat dan makanan sangat sedikit mengandung susu alih-alih hanya krimer dan gula. Isentia mencatat sebanyak 11.956 warganet memberikan pendapatnya terkait hal tersebut.Kemudian diikuti dengan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang menjadi trending topic di platform Twitter. Selain perolehan medali warganet juga memperbincangkan pembukaan acara yang dinilai spektakuler selevel internasional. Ada sekitar 614.411 warganet terlibat dalam perbincangan itu.Masih di periode yang sama saat penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, pertemuan tahunan IMF-AM 2018 yang diselenggarakan di Bali juga turut menyedot perhatian. Bukan hanya Indonesia menjadi tuan rumah, sebanyak 27.573 warganet membahas tentang anggaran pertemuan tahunan IMF-AM.Tak kalah ramai, warganet turut bersimpati atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, dan jatuhnya pesawat Lion Air JT610 PK-LQP rute Jakarta-Pangkal Pinang yang menewaskan seluruh penumpangnya."Volume percakapan terbanyak tercatat pada hari kecelakaan dengan total buzz sebanyak 129.786 sepanjang 29 Oktober hingga 30 November 2018," ungkapnya.Dari sisi ekonomi, Isentia juga mencatat ada peningkatan percakapan di media sosial terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai Rp15.240 per dolar AS. Di sisi lain perkembangan financial technology juga menarik perhatian warganet. Hal ini berkaitan dengan sistem pembayaran yang bisa dilakukan dengan uang elektronik.Beranjak dari beragam topik tersebut, Isentia menemukan bahwa platform Twitter masih menjadi kanal media sosial paling aktif untuk berdiskusi, membagikan berita, sampai dengan kampanye."Mengingat Pilpres 2019 sudah dekat masyarakat sebaiknya melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi di media sosial agar tidak terpengaruh berita hoaks yang beredar," pungkasnya.(MEL)