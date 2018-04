Novel Tiba di Indonesia Siang Ini

: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan rencananya kembali ke Indonesia hari ini, Kamis, 5 April 2018. Novel diperkirakan tiba di tanah air siang dan akan dibawa langsung ke kediamannya."Hari ini direncanakan Novel akan pulang ke Indonesia. Insyaallah kembali siang dan langsung ke rumah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 5 April 2018.Febri mengatakan, dari keterangan dokter kemarin, Novel sudah diizinkan pulang dan menjalani perawatan di Indonesia. Namun, dokter mengingatkan Novel agar terus menggunakan obat tetes mata."Menurut dokter kemarin (Rabu), Novel sudah bisa pulang dan dilakukan rawat jalan. Obat tetes mata masih harus terus digunakan," pungkas dia.Pascaoperasi, kondisi mata kiri Novel dipastikan terus berangasur membaik. Sejauh ini Novel sudah dapat melihat bahkan kembali mengenali huruf dalam jarak dekat.Dari hasil tes terakhir, huruf yang dapat dilihat Novel tak hanya berukuran besar melainkan huruf dengan ukuran kecil. Huruf-huruf itu bisa dilihat penyidik senior KPK tanpa menggunakan lensa mata melainkan kacamata.(Baca juga: Polri Ingatkan Tim Pemantau Kasus Novel tak Campuri Penyidikan (REN)