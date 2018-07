Kualitas Udara di Ibu Kota Diklaim Masuk Kategori Baik

Pemprov DKI Jakarta membantah penilaian Greenpeace atas buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengklaim kategorisasi kualitas udara Jakarta dalam level baik."Kategori baik artinya tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek buruk bagi kesehatan manusia ataupun hewan dan tidak memengaruhi tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika," kata Isnawa menjawab pertanyaan Medcom.id, Kamis, 26 Juli 2018.Dia mengklaim, berdasarkan pantauan dari lima Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Ambien Otomatis yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Alat-alat itu terletak di Bundaran HI (DKI 1), Kelapa Gading (DKI 2), Jagakarsa (DKI 3), Lubang Buaya (DKI 4) dan Kebun Jeruk (DKI 5).Stasiun-stasiun ini, menurut Isnawa, bekerja memantau kualitas udara sepanjang hari di Ibu Kota. Pantauan itu diterjemahkan menjadi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Data inilah yang menggambarkan kondisi mutu udara yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.Pantauan Pemprov menurutnya berbeda dengan riset Greenpeace, dari segi kuantitas. Isnawa menyebut NGO itu hanya mengukur dari dua stasiun SPKU di Kedubes Amerika Serikat."Parameter yang diukur oleh SPKU tersebut pun hanya dua, yaitu PM10 dan PM2.5 saja dan titik pengukurannya hanya di lokasi Kantor Kedubes Amerika Serikat dan satu titik lagi di daerah Kebayoran Baru," dalihnya.Lebih lanjut ia membeberkan ISPU dari SKPU milik Pemprov. Di GBK misalnya, tercatat parameter polutan PM10 terukur sebesar 52 ug/Nm3. Hal ini diklaim masih jauh di bawah baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 150 ug/Nm3. Sementara parameter lain, yakni PM2.5, terukur 43 ug/Nm3 dari baku mutu 65 ug/Nm3.Selain itu, ia menyebut parameter S02 sebesar 166 ug/Nm3 juga masih jauh dari baku mutu 900 ug/Nm3, NO2 terukur 156 ug/Nm3 dari ambang batas 400 ug/Nm3, dan CO terukur sebesar 1.367 ug/Nm3 yang masih sangat jauh di bawah baku mutu 30.000 ug/Nm3."Bahkan, parameter polutan jenis O3 terukur 0 ug/Nm3 dari ambang batas 235 ug/Nm3 dan polutan jenis HC juga terukur nihil dari ambang batas 160 ug/Nm3," imbuhnya.Isnawa menyebut, standar pemerintah terait hak ini yakni baku mutu udara ambien yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri LH Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Pencemar Kualitas Udara."Ini dasar hukum yang menjadi acuan kami dalam menentukan kategori kualitas udara," ujarnya.Seperti diketahui, Greenpeace sebelumnya merilis hasil pantauan kualitas udara Jakarta dua hari terakhir. Dalam Air Quality Index (AQI) standar Amerika, Jakarta menduduki peringkat pertama dengan poin 186. Di peringkat kedua ada Kota Santiago di Chile dengan US AQI 171, disusul Dubai di UEA dengan US AQI 155.(YDH)