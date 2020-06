Jakarta Masih Jauh dari Era New Normal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta menilai Ibu Kota belum memenuhi syarat skenario kenormalan baru (new normal). Wacana tersebut harus dikesampingkan mengingat jumlah kasus positif di Jakarta masih fluktuatif."Wacana new normal ini baru pantas dibicarakan sekitar pekan ketiga keempat Juni 2020. Itu pun setelah ada evaluasi mendalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," ucap Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta Hermawan Saputra di acara PrimeTalk News Metro TV, Rabu, 3 Juni 2020.Hermawan menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa penerapan PSBB. Namun, waktu penerapan diperpendek semisal hanya satu minggu."Lakukan perpanjangan PSBB kemudian sembari mempersiapkan aturan new normal agar lebih matang," kata dia.Menurut dia, Pemprov DKI dapat menerapkan masa transisi persiapan ke new normal sebelum masuk tahapan new normal sesungguhnya. Pasalnya, masyarakat butuh waktu membentuk kebiasaan dan memahami kebijakan kenormalan baru itu.Hermawan menuturkan indikator new normal bukan sekadar melihat angka kasus serta angka reproduksi virus menurun. Melainkan, Pemprov DKI harus mempersiapkan sistem kesehatan dan infrastruktur dalam mendukung kenormalan baru.Baca: DKI Belum Pastikan Pembukaan Kembali Tempat Ibadah Persiapan yang dimaksud seperti jumlah tenaga kesehatan, alat kesehatan, hingga jumlah ruang isolasi dan tempat tidur memadai. Infrastruktur untuk penerapan protokol kesehatan covid-19 di area publik juga harus diperhatikan."Pemerintah harus menjamin adanya ketersediaan infrastruktur saat new normal," imbuh dia.Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini (OGI)