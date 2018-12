Anies Sebut Jakmania Suporter Terbaik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pendukung Persija, The Jakmania adalah suporter terbaik. Pasalnya, The Jakmania sangat setia mendukung dan menyemangati Persija meski belum memberikan kemenangan pada tahun-tahun sebelumnya."Saya ingin apresiasi pada suporter Persija. Di mana pun Persija bertanding dalam 17 tahun terakhir, walaupun belum mendapatkan hasil optimal tapi terus mendampingi dan mendukung hingga dapat kemenangan hari ini," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Desember 2018.Anies yakin, tanpa dukungan The Jakmania Persija tidak dapat membawa kemenangan. Mantan Mendikbud ini juga mengapresiasi The Jakmania mau bertanggung jawab membersihkan TransJakarta yang dicoret-coret oleh pendukung Persija lainnya."Suporter Persija boleh dijadikan suporter terbaik. Saat ada kejadian TransJakarta mereka datang dan membersihkan sendiri. Ini menunjukkan komitmen bahwa mereka tertib," ujar Anies.Siang ini, Balai Kota DKI Jakarta penuh sesak dengan pendukung Persija. Mereka datang untuk merayakan kemenangan Persija di Liga 1 2018.Pesta kemenangan ini ditandai dengan arak-arakan piala Liga 1 dan para pemain Persija. Pawai dimulai dari komplek Gelora Bung Karno dan berakhir di kantor Anies.Pesta kemenangan ini diakhir dengan foto dan acara ditutup dengan makan bersama di ruang Balairung, Balai Kota DKI Jakarta.(FZN)