TransJakarta Beroperasi Normal saat Pemilu 14 Ferbruari

Putri Anisa Yuliani • 13 Februari 2024 15:15



Jakarta: PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dipastikan tetap beroperasi normal saat libur nasional Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. TransJakarta terus berkomitmen menyediakan akses mobilitas masyarakat. “Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemungutan suara seluruh warga, TransJakarta tetap beroperasi normal baik layanan Bus Rapid Transit (BRT) di seluruh Koridor, Non BRT atau Layanan Pengumpan/Feeder hingga Mikrotrans,” ujar Direktur Operasional dan Keselamatan PT TransJakarta Daud Joseph di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2024. Armada TransJakarta juga dipastikan akan melayani sesuai dengan standar pelayanan. "Tentunya juga disesuaikan dengan antusiasme pelanggan pada 14 Februari 2024,” ungkap dia. Joseph menambahkan seluruh layanan TransJakarta akan melayani masyarakat di semua rute mulai pukul 05.00-22.00 WIB dengan tarif normal. Layanan malam hari (Amari) dari pukul 05.00-22.00 WIB di setiap koridor. "Pelanggan tetap diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE),” ujar dia.