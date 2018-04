Tarif Ojek Daring Diproyeksikan Rp2.500 per Kilometer

: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mempertimbangkan kenaikan tarif bagi para pengemudi ojek daring. Selama ini para pengemudi mengeluhkan tarif yang ditetapkan perusahaan penyedia aplikasi jauh dari kata layak."Para pengojek ini komplain bahwa tarif mereka Rp1.600 per kilometer yang dinilai sangat rendah. Makanya akan kita bicarakan dengan sejumlah pihak termasuk aplikator agar rekan ojek ini mendapatkan tarif yang wajar," katanya, dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 25 April 2018.Budi mengatakan pemerintah akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pengemudi ojek daring, termasuk perusahaan penyedia aplikasi terkait penyesuaian tarif.Jika mengacu pada tarif per kilometer taksi yang berada di angka Rp3.500, Budi memproyeksikan tarif yang bisa pemerintah upayakan untuk pengojek daring di bawah harga itu."Perkiraan tarif mestinya Rp2.000-Rp2.500 per kilometer itu satu jumlah yang memadai karena kalau jumlahnya lebih tinggi pengguna juga akan komplain," katanya.Budi berharap diskusi dengan pihak terkait termasuk para pengemudi ojek daring bisa menemukan solusi terbaik. Jika proyeksi tarif itu disetujui, akan bisa diberlakukan pada bulan berikutnya."Pada dasarnya kami sangat akomodatif untuk memberikan diskusi dan mencari jalan terbaik untuk semua pihak karena itu konsultasi dengan DPR termasuk mengundang kelompok ojek daring juga akan kita lakukan," jelas Budi.(MEL)