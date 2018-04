Sandiaga Jadikan Abang None Duta Program DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menjadikan abang none Jakarta sebagai duta program DKI. Mereka akan menyosialisasikan semua program DKI ke masyarakat."Mereka harus memperkenalkan program-program Pemprov DKI yang ingin menggerakkan ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja. Program-program seperti OK OCE, rumah DP Rp0," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 April 2018.Selain program Pemprov DKI, Sandiaga ingin abang none menjadi duta olahraga. Mengingat beberapa bulan ke depan, Asian Games 2018 akan digelar. Mereka diminta menggencarkan sosialisasi Asian Games dan mencontohkan pola hidup sehat ke warga DKI."Sepanjang tahun kita inginkan mereka aktif mempromosikan gaya hidup sehat. Itu yang kita inginkan dari mereka," katanya.Menurut Sandiaga, para Abang-None cocok mengemban tugas itu. Sebab, mereka adalah sosok muda yang mudah bergaul dan menjadi buah bibir masyarakat. Apa yang mereka kerjakan akan jadi sorotan.(FZN)