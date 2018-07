Sandi Sebut Partisipasi Masyarakat Disebut DIY Economy

Jelang Asian Games 2018 Ibu Kota bersolek. Berbagai macam kreativitas di beberapa wilayah, dianggap menjadi bukti berjalannya jargon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, partisipatif-kolaboratif."Pak Gubernur kan selalu mengajak partisipatif-kolaboratif. Nah kita kasih lihat nih PPSU sudah seperti ini, masyarakat seperti ini," kata Wakil Gubernur DKi Jakarta Sandiaga Uno saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Juli 2018.Partisipasi Kolaboratif mengajak masyarakat berperan aktif, sukarela dan ikhlas. Sandi menyebutnya sebagai do it yourself (DIY) economy. Masyarakat berinisiatif pemerintah memfasilitasi."Tidak perlu harus diarahkan, kita cuma fasilitasi saja. Mereka mengajukan kegiatan, ya tentunya Pemprov memfasilitasi," ucap dia.Sandi mengatakan langkah ini telah berhasil. Buktinya sudah ada partisipasi masyarakat dan PPSU yang mempercantik wilayahnya dengan seperti pengecetan kampung tematik Asian Games di kampung Delta Serdang. Kemudian, memasang bendera negara peserta Asian Games 2018 dengan bambu di Koja, hingga melukis mural oleh PPSU Kebon Kosong, di Kemayoran."Menurut saya ini sangat membanggakan, dan mengirim pesan yang jelas bahwa kita menjadi satu kesatuan dan menjadikan Asian Games ini pemersatu dan penyemangat kita. Ini yang saya rasa merupakan awal dari kesuksesan Asian Games," ujar dia.Ke depan, ia mengharapkan partisipasi kolaboratif yang lebih besar. Ia mengajak pihak-pihak profesional juga turut berperan serta ber-DIY menyemarakan Asian Games 2018. "Kita memanggil gedung-gedung juga dong. Yang teman-teman dari lapisan atas, seniman-seniman, yuk kita gabung (menyemarakkan Asian Games),"kata Sandi.(YDH)