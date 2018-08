Pengedar 20.000 Butir Happy Five Ditangkap

Dua tersangka pengedar psikotropika jenis happy five, yakni MS alias J dan HY alias Item ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dari keduanya didapat barang bukti 20 ribu butir happy five, yang dikemas dalam 24 bungkus makanan ringan pada Sabtu, 25 Agustus 2018, pukul 16.30 WIB."Proses penangkapan ini berasal dari informasi masyarakat, bahwa ada seorang diduga pelaku tindak pidana psikotropika sering menerima dan menyerahkan narkoba," kata Kasubdit II Reserse Narkoba AKBP Dony Alexander di Polda Metro Jaya, Senin, 27 Agustus 2018.MS adalah mantan pengendara ojek daring. Dony mengungkap, MS mendapat barang haram itu dari seorang tak dikenal di pinggir jalan Perumahan Gebang Indah Kelurahan Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang."Ia diperintahkan ER (masih buron) mengantarkan barang haram itu ke Jalan Boulevard Mutiara Palem Cengkareng untuk diserahkan ke HY," ujar Dony.Dony mengatakan, kala itu MS ditangkap bersama dengan HY. Dari penangkapan tersebut, pihaknya menyita satu kardus besar berisi 24 kotak kardus makanan yang di dalamnya terdapat 20.000 ribu butir happy five, satu gawai, dan satu unit kendaraan roda dua."Dikirim dari Taiwan. Pengiriman paket itu diduga melalui jasa ekspedisi. Mungkin tidak ketahuan di bandara karena barang itu dibungkus dengan sangat aman menggunakan dua lapisan aluminium foil," ucap Dony.Atas perbuatannya, MS dan HY dijerat pasal berlapis yakni Pasal 60 ayat 1 huruf b dan c UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.Pasal lainnya yakni Pasal 62 juncto pasal 71 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp100 juta.(LDS)