Udara Jakarta masih tidak Sehat Pascaganjil Genap

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan boleh mengklaim kualitas udara Ibu Kota menjadi lebih baik pascapenerapan uji coba ganjil genap. Namun, data Airvisual menunjukkan sebaliknya.Peringkat Jakarta dalam indeks kualitas udara (AQI) di aplikasi Airvisual, Selasa, 24 Juli 2018, berada di posisi ketiga terburuk di dunia. Jakarta hanya lebih baik daripada Krasnoyarsk, Rusia, dan Sao Paulo, Brasil. Kualitas udara Jakarta tetap paling buruk di kawasan Asia Tenggara.Kualitas udara dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah mengukur tingkat partikel yang lebih kecil dari 10 mikrometer per meter kubik udara (atau particulate matter 10 yang biasa disingkat PM10).Ukuran ini telah diperbarui dengan PM2,5, yang mengukur partikel berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer per meter kubik (g/m3). Menurut Airvisual, PM2,5 adalah partikel kecil yang merusak sistem pernapasan, kerongkongan, dan paru-paru.Data Airvisual pada pukul 13.23 WIB, kemarin, menunjukkan Jakarta mencapai 159 g/m3. Jumlah itu sudah melebihi ambang batas 150 g/m3, artinya udara sudah tidak sehat.Sesuai kategori yang ditetapkan, konsentrasi skala 0-50 g/m3 diklasifikasikan udara yang baik, 51-100 g/m3 moderat, 101-150 g/m3 tidak sehat untuk kelompok sensitif, 151-200 g/m3 tidak sehat, 201-300 g/m3 sangat tidak sehat, dan 300+ bahaya.Sebagai pembanding, tingkat polusi Jakarta jauh lebih buruk daripada negara-negara di ASEAN. Hanoi, misalnya berada di 111 g/m3, Bangkok 75 g/m3, Singapura 68 g/m3, Manila 21 g/m3, Kuala Lumpur 41 g/m3, dan Bandar Seri Begawan 26 g/m3.Sementara itu, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI yang dikutip Anies, terjadi perbaikan kualitas udara di wilayah Jakarta. Itu berdasarkan pengujian di Bundaran HI, Kelapa Gading, dan Lubang Buaya."Dari temuan di lapangan, sesudah kebijakan ganjil genap, konsentrasi CO menurun sebesar 1,7%, NO turun 14,7%, dan konsentrasi THC turun sebesar 1,3%. Begitu juga di Kelapa Gading, mengalami penurunan," ujar Anies.Direktur Eksekutif Komisi Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin menyebutkan secara logika memang emisi akan turun dengan penerapan ganjil genap. Butuh waktu cukup lama untuk menurunkan emisi."Tapi penerapan ganjil genap selama dua minggu belum bisa diukur efektivitasnya terhadap penurunan emisi karena banyak faktor yang harus dianalisis. Pengukuran efektivitas ganjil genap terhadap penurunan emisi memerlukan waktu minimal tiga bulan," tutur dia.Ahmad sudah meminta Pemprov DKI memperbaiki kualitas udara jelang Asian Games 2018 sejak 28 September 2017. Nyatanya, perluasan ganjil genap baru dilakukan sebulan jelang Asian Games 2018."Per 28 September 2017 kami sudah meminta segala sesuatu dalam rangka peningkatan kualitas udara untuk menyambut Asian Games di Jakarta dan Palembang; seharusnya dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan Asian Games," pungkas dia.(OGI)