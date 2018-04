Sandiaga Ingatkan Larangan Foto Pejabat di Spanduk

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno kaget foto wajahnya terpasang di spanduk penyambutan Jari Sehat OK OCare di RPTRA Pulo Gundul, Jakarta Pusat. Sandiaga meminta semua pihak utamanya SKPD DKI Jakarta, tidak memasang foto pejabat di spanduk."Terima kasih dibikin spanduk dengan foto saya yang gede banget ini. Kalau Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) tahu saya pasti kena marah, enggak boleh pasang foto," kata Sandiaga di lokasi, Sabtu, 14 April 2018.Sandiaga mengungkapkan, Anies sudah memberi arahan supaya bersikap profesional, termasuk soal foto. Sebab, pemasangan foto tak berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Apalagi agenda kegiatan Pemprov DKI."Karena ini bukan kegiatan Pemprov DKI, kita tolerir," kata Sandiaga.Menurutnya, bukan wajah pimpinan yang ingin ditonjolkan dalam tiap giat. Melainkan wajah para warganya yang mengikuti kegiatan."Agar tidak mempertontonkan wajah umaranya (pimpinan), tapi memperlihatkan wajah warganya," ujar Sandiaga.Selain menyoal foto, Sandiaga berharap relawan Jari Sehat OK OCare memberikan kesadaran warga untuk hidup sehat. Terutama mengedepankan tindakan promotif-preventif menjaga kesehatan."Kita apresiasi. Jari Sehat OK OCare insyaallah bergulir gerakan yang ada di seluruh Jakarta," kata Sandiaga.(FZN)