Serapan Kartu Pekerja Minim

Serapan Kartu Pekerja dinilai sangat minim. Hingga saat ini, distribusi Kartu Pekerja baru mencapai 3.000 kartu.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Pemprov DKI Jakarta menyurvei ulang penerima Kartu Pekerja ini. Seharusnya, lanjut dia, serapannya sudah mencapai ratusan ribu kartu."Oleh karena itu, harus dilakukan survei bersama antara Plt Dinas Tenaga Kerja dan buruh. Jumlahnya pasti akan jadi ratusan ribu orang," kata Iqbal di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.Menurut dia, Kartu Pekerja harus menyasar semua pekerja dengan upah minimum. Ia tak sepakat penerima dibatasi hanya kepada buruh yang masa kerjanya di bawah satu tahun dan lajang."Padahal penerima upah minimum di atas satu tahun kerja. Banyak juga yang kerja lima tahun, tapi upah masih minimum," ungkapnya.Iqbal juga meminta Pemprov meredefinisi terkait penerima upaya. Dengan Kartu Pekerja, buruh mendapat fasilitas naik TransJakarta gratis.Penerima Kartu Buruh juga dapat menikmati berbelanja di Jakgrosir. Mereka bisa berbelanja sembako dengan harga sangat murah.Misalnya, daging dapat diperoleh dengan harga Rp35 ribu per kilogram (kg) dari harga pasaran sekitar Rp100 ribu per kg. Kemudian, ayam dengan harga Rp8 ribu per kg dari harga pasaran sekitar Rp16 ribu per kg. Beras Rp6 ribu per kg dan telur Rp12.500 per kg.(AZF)