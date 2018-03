2022, Sandi Targetkan Kemiskinan Turun 1%

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta. Adapun selama 10 tahun terakhir tercatat kemiskinan di DKI stagnan diangka 3,78 persen.Dia menargetkan pada 2022 kemiskinan di Jakarta turun 1 persen. "Kita sebut the magic one percent menuju 2,78 persen," kata Sandi, di Gedung Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Maret 2018.Untuk mewujudkan target penurunan angka kemiskinan tersebut Pemprov DKI mempunyai agenda besar bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Selain itu, kata dia, juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI)."Kita petakan bahwa selain dari intervensi (kebijakan) makro, kita memilih beberapa sesuai dengan usulan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Trisno Nugroho," imbuhnya.Menurut Sandi, ada beberapa proyek percontohan yang mungkin bisa direplikasi, seperti di Penjaringan, di Kali Baru dan Kapuk. "Rukun Warga (RW) nya nanti juga akan dipilih. Termasuk juga di Cakung Barat di Jakarta Timur," jelasnya.Selain itu, Sandi mengatakan, untuk menanggulangi kemiskinan hal yang perlu diperhatikan juga adalah data. Ia menilai, data merupakan permasalahan yang sangat dasar."Data yang kita gunakan ini apakah memang yang sangat valid dan bisa dijadikan by nama by adress sebagai sources (sumber rujukan) yang kita gunakan untuk program-program yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu perlu diperhatikan," ungkap Sandi.Hal itu disambut baik oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Ia mengatakan, jika dilakukan dengan penuh ambisi dan sasaran tepat, penurunan angka kemiskinan satu persen bisa tercapai."Jadi kami ingin membantu mendukung dalam perbaikan data agar sasarannya bisa lebih tepat dan juga mekanisme penyaluran programnya lebih baik ke depan. Dengan itu, Insyaallah kita bisa mencapai satu persen tadi," ujar Suhariyanto.Selain itu, kata Suhariyanto, BI juga akan membantu untuk menstabilkan harga pangan dan bahan pokok. "Kemiskinan yang paling penting adalah mereka yang miskin itu bisa membeli barang dengan harga yang terjangkau," tutup Suhariyanto.Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Trisno Nugroho mengatakan pendidikan adalah salah satu cara memutus kemiskinan. "Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa salah satu (solusinya) adalah pendidikan," kata Trisno.Untuk menunjang hal itu, menurut Trisno, bisa dibantu dengan hadirnya seorang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang konsen terhadap pendidikan."Saya kira Pak Sandi dan Pak Anies sangat concern pada pendidikan. Bagaimana pendidikan itu bisa membuat anak-anak menjadi lebih pandai dan bisa hidup mandiri," ujar Trisno.(YDH)