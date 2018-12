Siap-siap, Besok Ada Konvoi Jakmania

Jakmania akan melakukan konvoi kemenangan atas keberhasilan Persija Jakarta yang menjuarai Liga 1. Diperkirakan sebanyak 150 ribu The Jak (sebutan fans Persija) bakal turun ke jalan pada Sabtu, 15 Desember 2018.Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, para suporter akan membawa kendaraan seperti sepeda motor, mobil hingga menyewa bus."Diperkirakan The Jak yang ikut konvoi dengan kendaraan motor, mobil, dan bus, mencapai 150 ribu orang," kata Budiyanto di Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.Konvoi dilakukan dari Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menuju Balai Kota DKI Jakarta. Iring-iringan rencananya dimulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB dikawal polisi dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta."Nanti ada bus atap terbuka Persija senior dengan trofi liga 1, bus Persija U19 dan ofisial, bus Persija U16 dan ofisial, mobil manajemen dan rombongan Persija serta mobil sponsor," terang Budiyanto.Polisi akan melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Rencananya sejumlah jalan akan ditutup dan lalu lintas dialihkan.Terkait lahan parkir, Budiyanto mengaku sudah berkoordinasi dengan Dishub DKI Jakarta untuk menyiapkan kantung-kantung parkir. Seperti di kawasan Thamrin dan kawasan IRTI Monas.(FZN)