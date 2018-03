Musrembang Kepualaun Seribu Fokus Bahas Pembangunan Manusia

Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Kepulauan Seribu fokus pada pembangunan manusia. Bupati Kepulauan Seribu Irmansyah mengatakan pembahasan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan."Prioritas tetap sesuai arahan Gubernur bagaimana membangun manusia dan menyediakan kebutuhan infrastruktur," kata Irmansyah di Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 21 Maret 2018.Salah satu infrastruktur yang akan dibuat ialah dermaga. Musrembang juga akan membahas penyerapan lapangan pekerjaan."Jadi, tidak semua pembangunan fisik. Tapi pembangunan manusia karena kita harus menangani kesenjangan yang ada di Kepulauan Seribu," ucap dia.Salah satu program pembangunan manusia dilaksanakan melalui pembentukan karang taruna dan gerakan OK OCE. Dia berharap kehadiran program OK OCE bisa memberi manfaat optimal kepada warga Pulau Seribu."Kita harap juga perencanaan dilakukan secara terintegrasi. Kita implementasi integrated, planning, and budgeting supaya ada efektivitas, efisiensi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ujar dia.Musrembang Kepulauan Seribu digelar hari ini di Pulau Pramuka. Sedianya, Musrembang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies mengurungkan niat datang lantaran gelombang tinggi.(OJE)