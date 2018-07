Sandi Ajak Netizen Gencatan Senjata

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta warganet menahan diri menjelang Asian Games 2018. Dia melihat selama ini banyak cekcok antara yang pro dan kontra terkait progres penyelenggaraan Asian Games."Sekarang ini kita, masyarakat apalagi netizen, harus gencatan senjata karena Israel dan Palestina saja bisa gencatan senjata untuk menyambut perdamaian," kata Sandi di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juli 2018.Menurut dia, gencatan senjata penting karena Asian Games menggadai nama baik negara. Segala bentuk pemicu energi negatif harus disingkirkan dahulu untuk memberikan suasana kondusif."Kita both side, stop hating each other karena it creates energi yang negatif dan menimbulkan pesimisme. Itu kita haruslah gencatan senjata. Hamas dan Israel saja bisa, masa kita enggak bisa?" ungkap dia.Sandi menyinggung penurunan bendera negara yang dipasang warga Penjaringan di pembatas jalan di depan Emporium Pluit Mall, Jalan Pluit Selatan Raya, Pluit, Jakarta Utara. Aksi yang sempat viral itu seharusnya tidak diserang."Ada pasang bendera dengan bambu harusnya kita apresiasi, jangan julit. Kita lihat sendiri warga ngecat pakai duit sendiri. Itu kan kita mesti apresiasi please gencatan dulu ya, satu setengah bulanlah sampai 2 September. Kita pastikan enggak bicara lain selain Asian Games," jelas Sandi.(OGI)