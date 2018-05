Kemenpora Proyeksikan Atlet yang Peroleh Medali

Asian Games 2018 Jadi Cerminan Indonesia di Mata Dunia

Kementerian Pemuda dan Olah Raga menyusun proyeksi atlet-atlet yang akan memperoleh medali di ajang Asian Games 2018. Saat ini, para atlet tengah bersiap diri dengan uji coba pertandingan (try out) dan training di luar negeri.Menteri Pemuda dan Olah Raga, Imam Nahrawi mengatakan dari latihan itu pemerintah dapat memproyeksian atlet yang berpotensi membawa pulang medali."Itu (try out dan training) akan menjadi acuan kita untuk melakukan nomor event mana dan atlet siapa yang akan betul-betul kita proyeksikan akan mendapatkan medali," kata Imam ditemui di Kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Jakarta, Minggu dini hari, 6 Mei 2018.Imam menyebutkan sebagian besar venue juga sudah tahap penyelesaian. Bahkan, kesiapan venue Asian Games 2018 sudah mencapai 99 persen."Ini hampir 99 persen. Tinggal finishing beberapa tempat," ucap Imam.Sedangkan untuk ajang promosi, para menteri kabinet kerja diimbau untuk memakai atribut Asian Games seperti kaus, jaket, batik, dan pin. Di kantor-kantor kementerian juga sudah diimbau untuk mengadakan promosi Asian Games."Jadi sebisa mungkin tiada hari (pakai atribut Asian Games). Semua menteri di kantor kementerian sudah tampak (promosi)," pungkas dia.(AZF)