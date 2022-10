Pemprov DKI Dorong Edukasi Transportasi Modern Terintegrasi

(FZN)

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pengenalan tentang transportasi publik modern terintegrasi di Jakarta. Hal itu penting untuk mengedukasi masyarakat dalam menggunakan transportasi multimoda yakni LRT, MRT, TransJakarta, Commuter Line, secara umum Jaklingko.Hal itu yang melatari Jakarta Tourism Forum (JTF), Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), dan Bank DKI bekerjasama dengan LRT Jakarta menyelenggarakan edukasi transportasi modern terintegrasi bagi pelajar Jakarta. Kegiatan itu dilaunching Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali.Ketua Umum Jakarta Tourism Forum (JTF) Salman Dianda Anwar mengatakan, kegiatan ini untuk menyosialisasikan moda transportasi modern kepada anak usia didik guna memiliki kesadaran menggunakan transportasi massal.“Kita ingin mengubah paradigma generasi masa depan bangsa kita agar terlibat aktif dengan ide dan kreatifitas yang mereka miliki. Sehingga kehadiran pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam menyalurkan kreatiifitas dan ide anak muda saat ini. Ini menjadi komitmen secara berkelanjutan dari pemerintahan DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan,” kata Salman.Seperti diketahui, pada tahun 2021 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai salah satu pahlawan transportasi dunia oleh Internasional Transformative Urban Mobility Initiative. Anies berada di urutan ke-17 dari 21 pahlawan yang dinobatkan, yang salah satunya terdapat nama pendiri SpaceX yang juga CEO dari Tesla, Elon Musk di peringkat keenam.Salman menuturkan, kegiatan edu wisata ini merupakan kegiatan anjangsana ke industri perkeretaapian modern LRT Jakarta, peserta dapat langsung merasakan experience menggunakan sarana transportasi dan menjajal langsung simulator yang didampingi oleh certified coach.“Peserta kegiatan pelajar DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya tingkat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan setara beserta pendamping. Antusiasme dan animo sangat tinggi. Namun, total peserta untuk kegiatan awal ini kita batasi 5000 Siswa Se-DKI Jakarta,” ungkap Salman.Di DKI sendiri, ada sekira kurang lebih 2 jutaan pelajar dengan rincian PAUD 137.039 Orang, SD 893.816 Orang, SMP 421.376 Orang dan SMA/SMK 406.376 Orang. Sehingga jika dilihat dari kepesertaan ini hanya rata rata dikisaran 0,25 persen dari total pelajar.“Juga kami mengajak dan melibatkan lembaga kebudayaan Betawi. Kenapa kami mengajak mereka? tentu dengan satu paradigma bahwa pembangunan yang berkelanjutan atau suistainable juga perlu didorong dengan pendekatan kebudayaan, tidak semata-mata ekonomi dan infrastruktur,” tutur Salman.Direktur Ritel & Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi program ini mengedukasi generasi muda, khususnya transaksi non-tunai untuk penggunaan transportasi di DKI Jakarta.”Sekaligus mengajarkan cara penggunaan uang elektronik kartu Jakcard dan simple apps JakOne pay sebagai alat pembayaran non-tunai dari Bank DKI yang sudah terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta yang digital dan Modern serta dalam rangka penerapan gerakan Non tunai dan literasi keuangan kepada masyarakat," kata Babay.Direktur Utama LRT Jakarta Hendri Saputra mengatakan Edu Wisata ini komitmen LRT Jakarta untuk terus melakukan berbagai inovasi, dalam hal ini khususnya di bidang pendidikan.“Kami yakin kegiatan ini memberikan awareness sejak dini kepada para pelajar mengenai transportasi publik sebagai solusi mobilitas sehari-hari, bahkan sebagai lifestyle di masa mendatang,” katanya.Kegiatan edu wisata ini juga berkolaborasi dengan beberapa instansi di DKI seperti Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.Kegiatan edu trip dibuka bagi pelajar setiap hari Senin, Rabu Jumat selama bulan September hingga Desember 2022. Jadwal edu trip setiap harinya dibagi menjadi tiga. Pertama pukul 09:00-11:00, kedua pukul 11:00-13:00 dan ketiga pukul 14:00-16:00.