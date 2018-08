MRT Jakarta Cek Sinyal

PT MRT Jakarta mulai menguji coba seluruh rangkaian kereta yang tiba di Jakarta. Direktur Utama PT MRT William Sabandar mengatakan, uji coba itu bagian pemeriksaan seluruh sistem dan sinyal kereta."Seluruh fungsi kita periksa, termasuk sinyal, telekomunikasi, power, dan rolling stock," kata William di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juli 2018.Uji coba sinyal dijadwalkan rampung akhir Desember 2018. Selanjutnya, akhir Desember 2018 hingga Maret 2019, uji coba masuk fase trail run atau uji operasi."Maret sudah beroperasi. Sejauh ini kita on target menuju waktu operasional," ungkapnya.Pengerjaan proyek MRT sudah mencapai 95 persen. Sudah ada enam rangkaian kereta di Indonesia. Satu rangkaian terdiri dari enam gerbong.Rangkaian MRT dibuat perusahaan Jepang, Nippon Sharyo Ltd. Nilai kontraknya Rp145,5 miliar. Akhir Oktober, 16 set rangkaian kereta MRT ditargetkan tiba di Jakarta dan segera disiapkan untuk mengikuti serangkaian proses trial run. Pada Fase I disiapkan 16 set rangkaian kereta.Dari 16 set tersebut, sebanyak 14 set rangkaian kereta akan dioperasikan, sedangkan dua set lainnya disiagakan sebagai cadangan.(YDH)