Pelanggar Ganjil Genap Mencapai Puluhan Ribu

Selama hampir sebulan perluasan ganjil genap, polisi telah menindak puluhan ribu pelanggar. Jumlah itu tercatat mulai 1 Agustus lalu hingga Senin, 27 Agustus 2018."Kita mencatat sebanyak 21.840 pengendara mobil ditilang karena melakukan pelanggaran," kata Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Agustus 2018.Saat penindakan tilang, Budiyanto mengaku pihaknya lebih banyak menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) ketimbang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Total SIM yang disita ada sebanyak 11.149 lembar. "Untuk STNK kami menyita sebanyak 10.691 lembar," ujar dia.Sementara itu, Budiyanto membeberkan lokasi paling banyak terjadi pelanggaran. Wilayah itu yakni Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan."Tercatat ada sebanyak 3.720 pengendara yang melanggar dan ditilang di sana (Rasuna Said) selama 27 hari kebijakan diterapkan," ungkapnya.Sedangkan, kata dia, lokasi dengan pengendara yang melanggar sedikit terdapat di kawasan Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Hotel Crown. "Tercatat ada 93 pengendara yang ditilang karena melanggar di sana (Gatot Subroto)," tambah dia.Sosialisasi penerapan ganjil genap sudah dilakukan sejak 2-31 Juli. Penindakan (tilang) pelanggar ganjil genap dimulai sejak 1 Agustus 2018.Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan kendaraan yang diizinkan melintasi ruas ganjil genap hanya kendaraan dinas TNI, Polri, instansi pemerintahan, kendaraan kepresidenan dan VVIP tamu kenegaraan dari dalam maupun luar negeri, transportasi umum, dan sepeda motor.(YDH)