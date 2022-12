Slogan DKI Jakarta Diubah, Pengurus Plus Jakarta: Kami Baru Tahu dari Medsos

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tim Plus Jakarta tidak mengetahui adanya perubahan slogan DKI Jakarta . Plus Jakarta merupakan penjenamaan resmi atau city branding di era mantan Gubernur Anies Baswedan.Selama ini, Plus Jakarta bersanding dengan slogan 'Kota Kolaborasi'. Ketua Tim Plus Jakarta William Reynold mengaku mengetahui adanya perubahan slogan menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia' dari media sosial (medsos)."Jadi waktu itu kalau tidak salah, salah satu media sosial biasanya kan ada logo Plus Jakarta, sekarang tuh enggak ada. Oh mungkin ada perubahan dan kami juga simak selama seminggu atau dua minggu terakhir kan sudah mulai berubah, disitu kita mulai dari yang menerka-nerka menjadi oh yaudah," ujar William kepada wartawan, di lantai 18 Gedung H Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.William mengatakan saat ini pihaknya masih bekerja seperti biasa dengan menggaungkan identitas Jakarta sebagai Kota Kolaborasi melaui medsos. Ia menegaskan slogan Kota Kolaborasi telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 58 Tahun 2020 tentang penjenamaan Jakarta."Legitimasi Plus Jakarta berdasarkan Pergub, iya kan, kan juga itu lebih tinggi dari keputusan gubernur (kepgub), tapi kami ga tau nih isu- kepgubnya (untuk mengganti slogan Jakarta) seperti apa, apa akan mereplace atau seperti apa kami ga tau," jelas dia.Lebih lanjut, William bersama anggotanya mengaku tidak mentahui apakah branding Plus Jakarta dengan slogan Kota Kolaborasi akan dilanjutkan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatik (Dinskominfotik)."Kami tenaga ahli bagian dari Diskominfotik melalui Jakarta smart city. jadi kalau ditanya, berakhir atau tidaknya, kami nunggu arahan saja," beber dia.Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengubah slogan DKI Jakarta. Penggantian slogan ini sudah diterapkan di media sosial Pemprov DKI Jakarta.Saat Anies masih menjabat, unggahan akun Instagram Pemprov DKI, @dkijakarta, memakai tagar #kotakolaborasi. Kini, tagar diubah menjadi #SuksesJakartauntukIndonesia."Terkait dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan surat keputusan (SK) Gubernur untuk penggunaan slogan tersebut ke depannya. Hal ini untuk mendukung, sekaligus mengajak masyarakat Jakarta, untuk bersinergi mengantarkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara," kata Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Raides Aryanto di Balai Kota DKI, Senin, 12 Desember 2022.