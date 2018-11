Bestari: PKS dan Gerindra Kekanak-kanakan

: Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyayangkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra yang belum juga memutuskan pengganti Sandiaga Uno. Akibatnya hingga saat ini kursi wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong.“Penyebabnya hanya satu, ketidakdewasaan dari PKS dan Gerindra. Sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat,” kata Bestari pada wartawan, Senin, 26 november 2018.Bestari berharap Partai Gerindra legawa memberikan kursi wagub DKI pada PKS. Dia juga menilai tidak perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada wagub.(Baca juga: Ketua DPRD DKI Minta Januari Sudah Ada Nama Wagub “Tinggal ajukan ke gubernur dan DPRD untuk menyelesaikan pemilihan itu. Begitu saja,” tutur dia.Sebelumnya, PKS dan Gerindra sepakat mengadakan fit and proper test pada calon wagub. Belakangan, Partai Gerindra meminta empat calon dari PKS.“Kami menunggu PKS mengundang kami untuk bahas kelanjutan fit and proper test itu,” tutur Ketua DPD Partai Gerindra M. Taufik.(REN)