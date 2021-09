Anak Nakes yang Gugur Dapat Beasiswa Hingga Rp20 Juta dari Pemprov DKI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(OGI)

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak tenaga kesehatan (nakes) yang gugur dalam penanganan covid-19 . Beasiswa yang diberikan mulai dari Rp6 juta hingga Rp20 juta per orang per tahun.Aturan ini termuat dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1057 Tahun 2021 tentang Beasiswa Pendidikan Anak Para Nakes yang Meninggal Dunia dalam Penanganan Covid-19. Beleid itu diteken Anies pada Jumat, 27 Agustus 2021."Biaya yang diperlukan untuk pemberian beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI," bunyi salinan Kepgub yang diterima Medcom.id, Kamis, 2 September 2021.Sedikitnya, 28 anak terdata berhak menerima beasiswa pendidikan. Jenjang pendidikan mereka bervariasi, dari TK hingga mahasiswa.Baca: Sekolah di Jakarta Dibuka Tiap Hari Mulai Pekan Ketiga September Untuk jenjang pendidikan anak usia dini, beasiswa yang diberikan Rp6 juta per orang per tahun. Untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiah/SDLB/kesetaraan paket A, beasiswanya Rp9 juta per orang per tahun.Pelajar sekolah menengah pertama/madrasah sanawiah/SMPLB/kesetaraan paket B mendapat Rp12 juta per orang per tahun. Siswa sekolah menengah atas/madrasah aliah/SMALB/kesetaraan paket C menerima Rp15 juta per orang per tahun."Selanjutnya, sekolah menengah kejuruan menerima Rp17 juta orang per tahun dan perguruan tinggi strata satu sebesar Rp20 juta per orang per tahun," bunyi kepgub tersebut.Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.