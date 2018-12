Rekayasa Lalu Lintas Malam Tahun Baru 2019 di Jakarta

: Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menerapkan rekayasa lalu lintas menjelang malam tahun baru 2019. Pengalihan arus berlaku pada Senin, 31 Desember 2018, mulai pukul 17.00 WIB."(Rekayasa) ini melibatkan petugas dari lalu lintas sebanyak 620 personel, bersinergi dengan para stakeholders lainnya," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto saat dikonfirmasi, Minggu, 30 Desember 2018.Ia mengimbau masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru datang lebih awal. Polisi menyiapkan kantong parkir di beberapa titik, pengguna kendaraan bermotor diminta memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan."Dalam menyongsong malam tahun baru 2019 di Sudirman-Thamrin (Simpang Patung Kuda sampai dengan Bundaran HI) akan dilaksanakan giat Car Free Night untuk memberikan ruang yang cukup, nyaman, dan aman kepada masyarakat yang merayakan malam tahun baru 2019," ungjap Budiyanto.Berikut rekayasa lalu lintas di malam tahun baru 2019:- Arus lalu lintas Jalan Hayam Wuruk yang akan menuju ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri, ke Jalan Juanda.- Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan veteran III diluruskan ke traffict light Harmoni.- Arus lalu lintas dari Jalan Katedral menuju Jalan Veteran Raya dibelokkan ke kanan, ke Jalan DR Soetomo.- Arus lalu lintas dari Jalan Merdeka Timur yang menuju ke Jalan Merdeka Utara dibelokkan ke kanan, ke Jalan Perwira.- Arus lalu lintas dari Ridwan Rais yang akan menuju Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Merdeka Timur.- Arus lalu lintas dari Jalan Agus Salim yang akan belok ke kiri ke Jalan Kebon Sirih dibelokkan ke kanan ke Jalan Kebon Sirih arah Tugu tani.- Arus lalu lintas dari Jalan Agus Salim yang akan belok kiri ke Jalan KH Wahid Hasyim dibelokkan ke kanan ke Jalan Wahid Hasyim arah Tugu Tani.- Arus lalu lintas dari Jalan imam Bonjol yang akan menuju Bundaran HI dibelokkan ke kanan ke Jalan Agus Salim.- Arus lalu lintas dari Jalan Jendral Sudirman yang akan menuju Jalan Kendal diluruskan kembali ke Jalan Jendral Sudirman.- Arus lalu lintas dari Jalan Jendral Sudirman yang akan menuju Bundaran HI di belokkan ke kiri ke Jalan Galunggung.- Arus lalu lintas dari Jalan Galunggung yang akan naik ke Jalan Jenderal Sudirman diluruskan ke Jalan Margono Johar Kusumo.- Arus lalu lintas dari Jalan Teluk Betung yang akan menuju Jalan Jendral Sudirman diarahkan untuk berputar balik.- Arus lalu lintas dari Jalan KH Mas Mansyur yang akan belok ke kiri ke Jalan Kebon Kacang diluruskan ke Jalan KH Mas Mansyur arah Karet.- Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan menuju Jalan KH Wahid Hasyim diluruskan ke Jalan KH Mas Mansyur.- Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Kebon Sirih diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Jatibaru yang akan menuju Jalan Kebon Sirih dibelokkan kiri ke Jalan Abdul Muis atau dibelokkan kanan ke Jalan Fachrudin.- Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis.- Arus lalu lintas dari Jalan Tanah Abang 2 yang akan lurus ke Jalan Museum dibelokkan ke kiri maupun ke kanan.- Arus lalu lintas dari Jalan Majapahit yang akan belok kiri ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kanan ke Jalan Museum diluruskan ke jalan Majapahit.- Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok kiri ke Jalan Majapahit diluruskan ke Jalan Suryopranoto maupun dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada.(HUS)