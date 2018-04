Sandi Ingatkan Masyarakat Deteksi Kanker Sejak Dini

‎Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengingatkan masyarakat untuk sadar dan mulai mendeteksi kanker sejak dini. Pengenalan sejak awal dapat mencegah terkena kanker.Sandi juga menaruh optimisme kepada mereka yang berjuang melawan kanker. Ia menyebut mereka bisa sembuh dengan baik."Mereka juga bisa berjuang dan sembuh dari kanker," kata Sandi ditemui ‎di Park and Ride‎ Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 8 April 2018.Sandi pun ikut berpartisipasi dalam acara Run for Cancer di Park and Ride‎ Thamrin, Jakarta Pusat. Ia berlari menggunakan penutup kepala (skala) sebagai dukungannya kepada penderita kanker.‎"Saya pakai scalp cap ini untuk toleransi kepada para penderita kanker yang lagi menjalani kemoterapi," terang dia.Baca: Wagub DKI Ikut Run for Cancer Dalam kesempatan ini, Sandi juga meminta masyarakat menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat akan menyusutkan biaya hidup masyarakat Ibu Kota."Bisa jaga pola makan, jangan kasih kendor. Kita akan akan turunkan biaya hidup. Makanya kita tidak boleh berhenti," pungkas dia.