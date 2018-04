Sandi Ajarkan Camat Berpikir Out of The Box

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengumpulkan seluruh camat di Ibu Kota. Mereka diberikan pembekalan soal inovasi pelayanan publik."Saya undang camat dan lurah untuk mendengarkan cara berpikir out of the box. Kita tantangannya makin kompleks ke depan. Camat dan lurah garda terdepan layanan publik," kata Sandi di Ruang Serbaguna Blok G Lantai 22, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin, 23 April 2018.Menurut Sandi, ada tiga basis cara berpikir yang harus dimiliki seorang camat. Pertama, camat harus fokus pada program-program dengan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada masyarakat.Kedua, semua program harus memiliki target. Terakhir, keberlanjutan harus diprioritaskan. Sandi ingin Jakarta yang lestari dan ramah lingkungan hidup bisa diperhatikan walau kepemimpinan berganti-ganti.Di sisi lain, Sandi menyayangkan hanya ada satu perempuan dari total 44 camat di DKI. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi camat perempuan agar tak kalah dengan camat lelaki."Cuma satu camat perempuan enggak sustainable menurut saya. Ke depan, dari 44 camat itu, ada keterwakilan lurah, ada keterwakilan perempuan," ucap Sandi.Semua camat dan lurah pun diminta kreatif dalam mengembangkan lapangan pekerjaan. "Harus punya sensitivitas. Ini camat-camat perempuan yang akan kita dorong agar berprestasi," ungkap dia.(OGI)