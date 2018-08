Ini Pengalihan Lalin Selama Jalan Cepat Asian Games

Pada Rabu, 29 Agustus hingga Kamis, 30 Agustus 2018 akan diselenggarakan pertandingan jalan cepat Asian Games. Dampaknya, Jalan Gerbang Pemuda sampai Jalan Asia Afrika ditutup."Iya (jalan itu ditutup). Penutupan dilakukan guna untuk pelaksanaan pertandingan itu (jalan cepat) berjalan aman, tertib dan lancar," kata Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada Medcom.id, Selasa, 28 Agustus 2018.Pertandingan jalan cepat pada Rabu, 29 Agustus 2018 akan dimulai pukul 06.00 WIB hingga 09.30 WIB. Ada delapan orang atlet dari delapan negara yang akan berlaga. "Jarak tempuhnya 20 kilometer," ujar Budiyanto.Sementara untuk Kamis, 30 Agustus 2018 pertandingan jalan cepat mulai pukul 06.00 hingga 11.00 WIB. Jumlahnya tak beda dengan sebelumnya yakni delapan atlet dari delapan negara, namun jarak yang akan ditempuh sepanjang 50 kilometer (km).Budiyanto mengatakan penutupan jalan berlaku pada pukul 05.00 hingga 09.00 WIB. Waktu penutupan ini berlaku untuk dua hari pertandingan itu yakni Rabu dan Kamis."Untuk masyarakat atau penonton yang melintas sekitar area GBK disiapkan feeder dan shuttle bus Transjakarta. Yang boleh memasuki area bebas kendaraan pribadi adalah kendaraan yang memiliki sticker resmi Inasgoc," pungkas Budiyanto.Atas penutupan jalan itu, polisi melakukan rekayasa pengalihan arus. Berikut arus jalan yang dapat dilalui pengendara;Pertama, Fly over Senayan dan Ladogi.- Kendaraan dari arah Semanggi diarahkan lurus ke arah Slipi.- Kendaraan dari arah Traffic Light (TL). Lapangan Tembak diarahkan lurus naik naik fly over atau belok kiri ke arah Slipi, tidak ada yang memutar di bawah fly over Skat 2.- Kendaraan dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang menuju ke arah Jalan Gerbang Pemuda.Kedua, Traffic Light (TL) Asia Afrika Menuju Jalan Pintu I Senayan-Penutipan TL Asia Afrika menuju Jalan Pintu I Senayan.- Kendaraan dari arah Mustopo atau Senayan Citu diarahkan lurus ke arah Lapangan TembakKetiga, TL Lapangan Tembak.- Arus dari Jalan Gelora menuju Lapangan Tembak dibelokkan ke kiri menuj7 Jalan Gerbang Pemuda dan selanjutnya menuju flyover skat 2.- Kendaraan dari arah TL Asia Afrika diarahkan lurus ke Jalan Gelora atau belok kanan menuju fly over Skat 2.Keempat, TL Lapangan Tembak- Arus dari Bundaran Senayan yang akan menuju Jalan Pintu Satu Senayan diluruskan menuju Jalan Jenderal Sudirman.(YDH)