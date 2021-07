Pasien Covid-19 di Jakarta Bertambah 9.128 Orang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pasien positif covid-19 di DKI Jakarta bertambah 9.128 orang dalam sehari. Total 746.312 kasus konfirmasi positif covid-19 di Ibu Kota "Jumlah kasus aktif di Jakarta berkurang 2.914 kasus. Sehingga jumlah sampai hari ini sebanyak 108.728 orang yang masih dirawat atau isolasi," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dwi Oktavia, Jakarta, Minggu, 18 Juli 2021.Pasien yang sembuh dari covid-19 mencapai 627.481 orang. Tingkat kesembuhan di Jakarta mencapai 84,1 persen.Sementara itu, pasien yang meninggal sebanyak 10.103 orang. Persentase kematian di Jakarta 1,4 persen dan tingkat nasional 2,6 persen.Dinkes DKI Jakarta mencatat persentase kasus positif dalam pemeriksaan (positivity rate) mencapai 36,8 persen dalam sepekan terakhir. Positivity rate selama pandemi 15,1 persen. Positivity rate di Jakarta masih di atas standar aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) lima persen.Pemerintah Provinsi DKI menjalankan tes polymerase chain reaction (PCR) terhadap 45.030 spesimen per hari ini. Sebanyak 33.772 orang dites untuk memastikan diagnosis atas kasus baru. Hasilnya, 9.128 positif dan 24.644 negatif.Dwi menyampaikan target WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu. Dengan begitu, Jakarta minimum melakukan tes terhadap 10.645 orang per minggu."Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 227.634 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta telah mencapai 463.089 per sejuta penduduk," terang Dwi.(AZF)