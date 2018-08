BPTJ: Rute Atlet Lancar

Bus yang mengantar atlet dari wisma menuju venue atlet di Gelora Bung Karno (GBK)--Medcom.id/ Siti Yona Hukmana

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) Kementerian Perhubungan Bambang Prihartono mengklaim rute atlet dari wisma menuju venue atlet di Gelora Bung Karno (GBK) lancar. Key Performance Indicator (KPI) point to point 30 menit tercapai."Rute-rute atlet itu hijau semua warnanya. (KPI poin to point) tercapai, apapun harus tercapai ya. Kenapa demikian, karena ini kan pertandingan semua akan disiarkan secara live tidak boleh terlambat. Karena itu penting, mutlak tidak boleh ditawar-tawar lagi," kata Bambang kepada Medcom.id, Senin, 20 Agustus 2018.Bambang melanjutkan, target KPI point to point tercapai akibat kebijakan penutupan jalan tol. Selain itu, pengurai kemacetan dengan penerapan perluasan sistem ganjil genap juga dinilai efektif. "Sampai detik ini cukup efektif (penutupan jalan tol). Apalagi ganjil genapnya," ungkap Bambang.Sementara Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Royke Lumowa mengaku, jarak tempuh dari wisma atlet menuju GBK lebih cepat dari target. "Sampai saat ini perjalanan atlet lebih cepat dari target 30 menit. Jarak tempuh 20 sampai 25 menit," terangnya.Para atlet yang menuju venue di GBK itu melalui tol Angke 1 dan Slipi satu. Pintu tol ditutup pukul 06.00 hingga 17.00 WIB. "(Atlet) dijemput dengan iring-iringan tiga buah bus transjakarta. Mobil diisi oleh atlet, official dan kontingen," ujar Bambang.Pantauan Medcom.id, rombongan iring-iringan atlet sampai di GBK pukul 08.33 WIB. Ia diiringi oleh tiga motor Patroli dan Pengawal (Patwal), satu mobil patwal, dua mobil water cannon.Pertandingan cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti para atlet dibagi ke dalam tiga klaster. Klaster I akan berlangsung di area GBK, Jakarta Convention Center (JCC), GOR Bulungan dan Pondok Indah Golf and Country Club.Kluster I yang akan bertanding di GBK pada Senin, 20 Agustus 2018 yakni cabor Polo air venue di Aquatic Center GBK, Bulu Tangkis Istora- GBK, Sofbol di Softball field GBK, Basket 5x5 di Basket Hall GBK, Cabor Hoki di Hockey Field dan Voli di Volley Indoor GBK.(YDH)