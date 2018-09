Ini Jalur Alternatif Ganjil-Genap

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan lima rute jalur alternatif. Jalur tersebut dapat digunakan selama berlangsung pembatasan kendaraan ganjil-genap pada event Asian Para Games 2018.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Andriansyah menyebutkan, untuk kendaraan dari arah timur bisa melalui Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Suprapto-Jalan Salemba Raya-Jalan Matraman dan seterusnya.Sementara itu, dari arah timur juga bisa melalui Jalan Akses Tol Cikampek-Jalan Sutoyo-Jalan Dewi Sartika dan seterusnya.Kendaraan dari arah selatan bisa melewati Pasar Minggu-Jalan Soepomo-Jalan Saharjo. Untuk kendaraan dari arah utara bisa melalui jalur alternatif via Jalan RE Martadinata-Jalan Danau Sunter barat-Jalan HBR Motik-Jalan Gunung Sahari dan seterusnya.Dari arah utara juga bisa melalui Jalan S Parman-Jalan Tomang Raya-Jalan Suryo Pranoto atau via Jalan Cideng dan seterusnya."Pembatasan ganjil genap berlaku dari sebelum Asian Para Games 3 September hingga setelahnya pada 13 Oktober. Waktu diberlakukannya ganjil genap mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB," kata Andriansyah, Selasa, 4 September 2018.Namun demikian, lanjutnya, pembatasan ganjil genap tidak berlaku untuk kendaraan tertentu. Di antaranya kendaraan pimpinan dan lembaga tinggi negara, pimpinan dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.Pengecualian juga berlaku pada kendaraan dinas operasional TNI dan Polri, kendaraan atlet dan official yang bertanda khusus, kendaraan pemadam kebakaran dan ambulance, kendaraan pertolongan untuk kecelakaan lalu lintas, mobil angkutan pelat kuning, angkutan BBM, sepeda motor, dan kendaraan pengangkut masyarakat disabilitas.(YDH)