Anies: Stok Beras DKI Aman

Gubernur Anies Baswedan memastikan pasokan kebutuhan pokok di DKI Jakarta aman hingga akhir 2018. Saat ini stok beras mencapai 52 ribu ton.Stok ini berada di atas rata-rata kebutuhan warga, yakni 30 ribu ton. Stok tersebut belum ditambah bahan pokok yang ada di dalam gudang PT Food Station Tjipinang Jaya. Persediaan mencapai 10 ribu ton."Jadi kita sangat aman posisinya. Insyaallah dengan pasokan yang terjamin maka harga akan stabil," kata Anies di Pulogadung Jakarta Timur, Kamis, 20 Desember 2018.Di tempat yang sama, Anies meresmikan mesin pengolah beras atau rice milling unit (RMU) milik PT Food Station Tjipinang Jaya. Mesin membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan pokok warga Jakarta."Mesin baru ini dapat meningkatkan kapasitas produksi dari sebelumnya 8.000 ton per bulan menjadi 9.500 ton per bulan. Itu untuk menjamin ketersediaan pangan penduduk DKI Jakarta," tegas eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.Produksi diharapkan bisa mencapai 1.500-1.700 ton per bulan dan kapasitas gudang sekitar 2.000 ton. Pengelolaan pangan yang baik dan sistematis juga diperlukan. Hal itu bisa diwujudkan dengan memotong rantai pasok yang terlalu panjang.(OJE)