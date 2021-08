Sudah Divaksin, Rumah Warga di Pancoran Ditempel Stiker

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin untuk Indonesia

Jakarta: Polsek Pancoran , Jakarta Selatan, menandai rumah warga yang sudah menjalankan vaksinasi covid-19 . Penempelan untuk memudahkan petugas."Penempelan stiker setelah warga disuntik vaksin," kata Kapolsek Pancoran Kompol Rudiyanto di sela vaksinasi door to door di kawasan Jalan Pancoran Barat IV, Pancoran, Jaksel, Senin, 16 Agustus 2021.Rudiyanto menjelaskan penempelan stiker memudahkan petugas menyisir warga yang belum divaksin. Pantauan Medcom.id, salah satu rumah warga yang ditempeli stiker milik Dahlia, 37.Dahlia yang merupakan ibu menyusui menerima suntikan vaksin Sinovac melalui program door to door. Dia belum sempat ikut vaksinasi lantaran masih mengurus anaknya yang berusia dua bulan."Ini vaksin dosis pertama. Awalnya mau ikut vaksin di kelurahan, tapi saat tahu ada door to door, saya memilih door to door," ujar Dahlia.(Baca: Secara Door to Door, BIN Vaksinasi Pelajar dan Warga di Banten Penyuntikan vaksin dan penempelan stiker dikoordinasikan dengan ketua RT setempat. Vaksinasi door to door oleh Polsek Pancoran menyasar pedagang pasar, ibu menyusui, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.Rudiyanto berharap cara ini bisa mendorong warga yang belum divaksin untuk menerima vaksin. Dia menyebut terdapat sejumlah alasan masih ada warga belum menerima vaksin. Salah satunya ketiadaan waktu dan enggan mengantre."Alasannya bermacam-macam, misalkan ada ibu pedagang sayur mengaku tidak sempat karena harus berbelanja dan ada juga yang bilang karena tempatnya jauh dan malas antre," ujar Rudiyanto.