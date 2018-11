Antisipasi Pemerintah Menangkal Tenggelamnya Bundaran HI

: Pemerintah telah menyiapkan langkah agar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, tak tenggelam. Salah satunya dengan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)."NCICD sebagai protection, jadi bukan untuk banjir atau untuk apa, tapi penanggulangan lingkungan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018.Dia pun mengamini pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut air laut di Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan sampai ke Bundaran HI pada 2025. Masalah ini pun sudah jadi perhatiannya dari dulu."Saya pernah bilang dulu, 15 tahun lagi akan tenggelam, atau kita harus bikin tanggul karena tidak ada satu pun sungai di Jakarta yang bisa mengaliri ke laut dengan kecepatan penurunan tanah 10-13 sentimeter per tahun," jelas dia.Menurut dia, penurunan muka tanah terjadi akibat penyedotan air tanah yang berlebihan. Masalah ini pun sudah lama terjadi. Untuk menanggulanginya, kata dia, harus ada suplai air bagi warga."Makanya dibikin Karian DAM ada SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur supaya air permukaan cukup untuk Jakarta sehingga bisa disetop air tanahnya," jelas dia.(HUS)