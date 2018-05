Anies Sudah Teken Pergub Industri Perumahan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sudah meneken peraturan gubenur (pergub) soal industri perumahan. Regulasi itu akan memperbolehkan warga membuka usaha di area permukiman."Kita showcase minggu depan. Sabar saja. Tapi, pergubnya alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Anies sebelum beliau pergi ke Amerika (Serikat)," kata Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Mei 2018.Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyosialisasikan aturan ini kepada seluruh kelurahan di Ibu Kota. Pasalnya, izin usaha di rumah tinggal akan dikeluarkan kelurahan setempat."Ini izinnya usaha mikro kecil. Tenaga kerjanya di bawah 19 (tahun), ada luasan tertentu. Ini akan masuk sebagai usaha pertama dari UKM tersebut dan ini kita dorong agar diperbolehkan usaha," tegas Sandi.Sandi mengatakan pemberian izin usaha UKM di rumah tinggal dilakukan juga untuk menunjang program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE). Program OK OCE menempatkan industri rumahan sebagai pilar utama."Kita tahu Apple, Nike, dan Microsoft semua juga mulainya dari rumah," ungkap Sandi.(OGI)