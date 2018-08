Penumpang TransJakarta Melonjak saat Asian Games

Jumlah penumpang TransJakarta melonjak selama perhelatan Asaian Games 2018. Jumlah penumpang TransJakarta bahkan mencapai rekor baru.Pada Senin 28 Agustus 2018 TransJakarta melayani 676.493 penumpang, naik signifikan dibanding sebelum penyelenggaraan Asian Games dengan rata-rata 600 ribu yang dilayani dalam satu hari."Ini pencapaian yang luar biasa, menciptakan rekor baru," kata Direktur Utama TransJakarta , Budi Kaliwono di Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.Ia optimistis pelanggan TransJakarta terus meningkat karena penyelenggaraan Asian Games masih berlangsung hingga 2 September mendatang.Peningkatan pelanggan didukung dari seluruh layanan TransJakarta , seperti Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, dan program One Karcis One Trip (OK-OTrip), serta layanan Stasiun Palmerah-Gelora Bung Karno (GBK), inner GBK, dan outer GBK yang jumlahnya telah mencapai 35 ribu pelanggan.Ketersediaan layanan TransJakarta yang menunjang penyelenggaraan Asian Games membantu masyarakat dalam menyaksikan setiap pertandingan di venue. Maupun bagi para atlet yang berkompetisi.Khusus untuk atlet dan official Asian Games 2018, TransJakarta menyiapkan 350 unit bus khusus untuk mengantar dan menjemput para atlet dari Wisma Atlet ke venue-venue pertandingan. Untuk layanan reguler selama Asian Games 2018, TransJakarta menyediakan 1.750 bus.(FZN)